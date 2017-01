Prestižní titul Zlatý Ámos získala učitelka z Uherského Brodu. Ale i z Kroměříže

Zlínský kraj – Působivé spojení názvu ocenění a školy pojmenované po tomtéž vynikajícím pedagogickém vzoru – Janu Ámosu Komenském. Letošní držitelkou krajského titulu Zlatý Ámos se totiž stala Alena Ježková právě z Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě. Postupuje tak do semifinále.

Společně s ní za kraj pokračuje v soutěži také Jaroslava Buchalová z Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž. Obě dámy postoupily z regionálního kola, které se v úterý konalo ve zlínském Baťově institutu.

Do ankety o nejoblíbenějšího učitele své kantory přihlašovali sami žáci či studenti. Trojice dětí pak musela svého oblíbeného pedagoga představit před porotou a zdůvodnit. Z Baťova institutu se tak nesla samá slova chvály: „Nejlepší, nejchytřejší, bezvadná, oblíbená, parádní." Zaznívala samá superlativa.

„Naše třídní Buchalová, ta je prostě vždycky skvělá. Vždy má dobrou náladu, dokonce i po ránu," obhajovala ve verších před porotou zpěvem a doplněným hrou na kytaru nominaci své oblíbené učitelky Jaroslavy Buchalové trojice studentek z Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž.

Nejvíce prý na ní obdivují, jak je nadaná a chytrá. Vyučuje totiž předměty, které se na škole řadí k těm nejobtížnějším.

„Učí biologii, fyziku, chemii a také ekonomiku. Tak jako ona nikdo jiný neučí. Dokážeme si z jejích hodin spoustu věcí zapamatovat," vyzdvihovaly dívky střídavě kantorčiny přednosti. Není jí prý cizí ani udělat si legraci ze sebe sama. Když mají tématické dny, neváhá učit v županu či kravatě.

Za svého oblíbeného třídního Jana Nahodila bojovala z plných plic také trojice děvčat ze ZŠ Slušovice.

„Je našim třídním už čtyři roky. Máme s ním spoustu zážitků. Například jsme ho dohnali k zásnubám. Snad nás také všechny pozve na svatbu," vyzdvihly mimo jiné dívky, čímž porotu upřímně rozesmály. Veselých hlášek a pochval zazněla během dopoledne a po oběde celá řada.

„Radost a euforie"

Zlín, Kroměříž – „I díky ní si střední školu užíváme a těšíme se na každý den, hodinu s ní," říkají studentky kroměřížské Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy o své nejoblíbenější kantorce Jaroslavě Buchalové. Společně s vítězkou, profesorkou z uherskobrodského gymnázia postupuje z regionálního kola do semifinále Zlatého Ámose.

Jaké byly vaše první pocity?

Asi velké překvapení, které rázem vystřídaly pocity štěstí, radost, euforie. Bylo to ale hlavně o holkách, které si prezentaci a obhajobu dobře připravily.

Půjdete slavit?

Nějaká oslava určitě bude, ještě ale nevíme jaká. Holky už náš úspěch stihly všem napsat, rozhlásily jej… (smích)

Překvapila vás jejich nominace do regionálního kola?

Když jsem se to dozvěděla, byla jsem poměrně hodně překvapená. Sama se totiž za nějakou super učitelku nepovažuji. To si o sobě asi nemyslí nikdo. Přihlášku mi daly jako dárek k narozeninám. Podpisy už měly zajištěné, tak jsem je nechtěla zklamat a šla jsem do toho.

Jak jste si to užívala?

Myslím, že jsme si to užily všechny. Pro mě i holky to byla dobrá zkušenost. Navíc jsme si spolu mohly neformálně popovídat, což v průběhu školního roku moc nejde. Z tohoto pohledu to

pro mě bylo hodně přínosné.

Úspěch překvapil a potěšil

Zlín, Uherský Brod – Je moc hodná, obětavá, neustále nás tahá z průšvihů, je oblíbená nejen u studentů, ale i u jiných učitelů. Hlavně kvůli své lidskosti a ochotě. Tak charakterizují studenti z Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě svou nejoblíbenější učitelku Alenu Ježkovou, která v úterý postoupila z regionálního kola do semifinále v rámci ankety Zlatý Ámos.

Věřila jste aspoň trochu v postup?

Nečekala jsem to vůbec, protože všichni učitelé, kteří tu byli, jsou samozřejmě velice milí. Z mého pohledu je to soutěž, která se velice těžce hodnotí. Už jen to, že nás sem přihlásily děti, pro mě hodně znamenalo.

Jak jste si soutěž užívala, když děti obhajovaly vaši nominaci?

Holky to prožívaly více než já. Nominaci jsem prožívala velice intenzivně, protože jsem do poslední chvíle nic nevěděla, kromě toho, co jsem podepsala přihlášku. Všechno bylo na nich, jejich prezentaci o mé o sobě jsem viděla poprvé až dneska.

Představily vás prostřednictvím fotek a různých zážitků v počítačové prezentaci.

Líbila se?

Za šest let, co učím sextu A je znám už hodně. Vím, co v dětech je, že jsou šikovné. I přesto mě mile překvapily zpracováním prezentace. Daly tomu pěknou myšlenku.

Oslavíte úspěch?

Určitě, oslavíme to celá třída. Vyrazíme třeba někam na exkurzi.