Poslanci kauzu s vodou nevyřeší. Nemají prý jak

Kubík vody stojí ve Zlíně 86,71 koruny. V některých dalších částech republiky za něj lidé zaplatí i přes stovku, jinde za to mají naopak kubíky dva. Je tedy 87 korun přijatelná částka, nebo je to moc? Obyvatelé to vidí jednoznačně: podle nich je voda v regionu nepřiměřeně drahá. Označují ji dokonce za problém číslo jedna.

Kauzu s cenou vody na Zlínsku však dokáže dokonale rozplést asi málokdo. Stručně řečeno: datuje se do roku 2004, kdy město Zlín umožnilo ve spolupráci se společnostmi Jižní vodárenská (dnes Moravská vodárenská) a Česká spořitelna fungování tzv. „provozního modelu“.

Valná hromada, která rozhodla o prodeji části Vodovodů a kanalizací Jižní vodárenské, je označována za neplatnou. Jednotlivé strany se však roky dovolávají, odvolávají a nyní leží na soudech více než desítka smluv, které se problematiky týkají. Dvanáct trestních oznámení kolem vody řeší policie.

Může se někdy voda tzv. vrátit městům a obcím na Zlínsku? Podle vedení zlínské radnice může. Ale pouze v případě, že soudy rozhodnou o neplatnosti smluv, na základě kterých má MOVO pronajatou část VaK Zlín.

Jde o infrastrukturu, tedy například trubky a čističky. Tento pronájem má trvat do roku 2034. O platnosti či neplatnosti smluv rozhoduje Okresní soud ve Zlíně. Dá se však předpokládat, že soudní řízení na různých stupních potrvá řadu let.

Zlín proto nyní upřednostňuje jednání o vylepšování podmínek tzv. provozního modelu, na jehož základě vodárenství na Zlínsku funguje. Ceny jsou takzvaně „zmrazené,“ tedy rostou pouze nepatrně o inflaci, kterou město nedokáže ovlivnit. Příští rok kubík vody na Zlínsku zlevní dokonce o symbolickou korunu.

„Zlín už se propadl v žebříčku měst podle drahé vody z 2. do čtvrté desítky pořadí. Nově se podařilo vyjednat snížení ceny vody o korunu na kubík a výrazné navýšení investic do modernizace infrastruktury, a to od roku 2018,“ jmenuje mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

Místostarosta Otrokovic Jiří Veselý však upozorňuje na to, že město Zlín vlastní 47 % akcií VaK Zlín. Pro schvalování čehokoliv, co se týká vodního hospodářství, mu stačí podle něj například souhlas jediné obce.

„Řešení má v rukou jenom město Zlín. Když to bude chtít vyřešit, může,“ zmiňuje Veselý.

Vedení Zlína však nesouhlasí. Podle něj jsou to právě Otrokovice, kdo je za současné situace zvýhodněn na úkor ostatních akcionářů.

„V tomto městě čistí odpadní vody soukromá zahraniční společnost, které VaK Zlín za tuto činnost platí ročně částky v milionech korun, což se promítá do celkové ceny vody pro celé Zlínsko,“ poukazuje mluvčí Dvořák.

Pokud by tedy čistě hypoteticky měly Otrokovice vyřešeno čistění odpadních vod jako třeba Zlín, cena vody by byla nižší pro všechny, dodává. A znovu zopakoval, že to byl za podpory hejtmana Jiřího Čunka právě Zlín, který vyjednal snížení ceny vody a navýšení investic.

Ping-pong mezi oběma, nebo spíše všemi stranami, bychom ale mohli hrát donekonečna. Existuje řešení „shora“?

Většina lídrů stran, kteří kandidují do sněmovních voleb, už poslanci jsou. Ze své pozice toho však prý pro snížení ceny vody pro Zlínsko udělat nemohou.

„Zákonodárce může upravovat systém. Nemůže ale zasahovat do konkrétních kauz,“ reagoval na předvolební debatě Deníku v Otrokovicích lidovecký poslanec Ondřej Benešík.

„Leda bychom založili vyšetřovací parlamentní sekci,“ odlehčil diskusi.

Hovořilo se o privatizaci v 90. letech. Podle hradišťského starosty Stanislava Blahy však nebyla hlavní příčinou potíží, které musí Zlínsko dlouhodobě řešit. „Všechny tři okresy fungují, jenom Zlín ne,“ podotkl.

Podle dalších lídrů rychlé a účinné řešení neexistuje – jednoduše je v rukou soudů.

„Můžeme se leda zaměřit na to, aby se změnily podmínky dotací do vodní infrastruktury,“ připustil Roman Vondráček (ANO 2011).

Zástupci Moravské vodárenské i Veolie byli na veřejnou diskusi, která se konala v pondělí v Otrokovicích, přizváni. Prý nemohli.

„Moravská vodárenská i Veolia by si měly uvědomit, že smlouva jednou skončí. A kvůli takové pověsti, jakou tady mají, si už snad v budoucnu nikdo nedovolí hlasovat pro spolupráci s nimi,“ dodal lídr Starostů Petr Gazdík.

Otázka pro lídry ve Zlínském kraji: Měli bychom vrátit vodu zpět do českých rukou?

Ondřej Benešík, KDU-ČSL

Určitě, souhlasím. Bohužel ale v případě Zlína v tomto směru poslanec příliš udělat nemůže. Naše možnosti coby zákonodárců se blíží nule. V minulosti to bylo špatné rozhodnutí komunálních politiků.



Radek Vondráček, ANO 2011

Rozhodně měli, naprosto s tím souhlasím. Vždycky jsem i tento názor osobně zastával. Nedávno jsem zaslechl takovou krásnou větu, že studna hospodáři. Ta to naprosto vystihuje.



Antonín Seďa, ČSSD

Komunální politici by neměli opakovat chyby z minulosti. Vodárny a kanalizace musejí být ve veřejných rukou. Voda je to nejcennější, co máme, proto bychom se k ní měli chovat s péčí hospodáře.



Vladimír Koníček, KSČM

Ano, určitě bychom měli vrátit vodu do českých rukou. Voda by měla patřit obcím, krajům nebo případně státu. Je to totiž to nejcennější, co máme.



Stanislav Blaha, ODS

Ona v českých rukou je. Jen v některých regionech mají problém s tím, že na základě provozního modelu na ní vydělávají zahraniční firmy. U nás na Slovácku tomu tak naštěstí není.



Petr Gazdík, STAN

Rádi bychom. Rozhodně ovšem ne formou vyvlastňování, nejsme socialisté, ale právní cestou. Voda je ne strategická, ale přímo životně důležitá. Obce a města by měly mít kontrolu nad hospodařením s vodou.



Kristýna Zelienková, TOP 09

Teď je na řadě soud. Pokud potvrdí neplatnost smluv, pak jednoznačně ano. Je to podvod, na kterém se podílela ODS, ČSSD a KDU. STAN to teď kryje na radnici a doplácejí na to obyčejní lidé.



Jaroslav Holík, SPD

Ano. Doporučuji návrat do rukou obecních samospráv nebo státu. Cílem akciové společnosti je tvorba zisku. S vodou, základní podmínkou života, kupčit nelze.

Z názorů o VaK ZlínSoučasné nastavení patří mezi nejvýhodnější

Současné nastavení provozní smlouvy mezi VaK Zlín a Moravskou vodárenskou představuje jedno z nejvýhodnějších nastavení z pohledu vlastníka vodohospodářského majetku v České republice, se kterým jsem se v poslední době potkal. Jednoznačně jde o výsledek několikaleté snahy představenstva VaK Zlín a jeho akcionářů o dosažení co nejlepších podmínek. Pavel Válek z Grant Thornton



Privatizace zajímavá jen pro pár politikůPrivatizace vody je zajímavá pro pár „politiků“ v den, kdy kasírují provize za předání monopolu vody cizincům. Dalších 20–30 let je zajímavá jen pro koncerny. Inkasují od lidí 1000x více než investovaly a obce již nemají na nic reálný vliv a jsou na koncernech zcela závislé. Proto chybí peníze na obnovu trubek, přestože za vodu platíme stále více.

Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ



V roce 1996 jsme šli poprvé volit do Poslanecké sněmovny. Předtím šlo o volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Před více než dvaceti lety vyhrála ODS s téměř třiceti procenty. Sociální demokracie měla o tři méně. Do sněmovny se tehdy s osmi procenty dostala i Občanská demokratická aliance a republikáni s osmi procenty. Desetinu hlasů získali komunisté. A volební účast? Z dnešního pohledu neuvěřitelná. Dostavily se téměř čtyři lidé z pěti.