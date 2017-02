Pomohl dopravě v Kroměříži obchvat zdarma? Ještě se prý uvidí

Kroměříž – Zlepšení dopravní situace v centru města: to je hlavní očekávání spojené se zrušením dálničního poplatku na obchvatu Kroměříže. Změna platí od 1. ledna 2017, na závěry je tedy podle odborníků ještě brzy.

„Nemáme možnost zjistit, zda se snížil počet aut projíždějících centrem a ani statistické údaje o prodeji dálničních známek, z nichž by se daly vyvodit určité závěry,“ řekla Deníku koncem ledna Šárka Kučerová z kroměřížské radnice. Zrušení zpoplatnění obchvatu má ale podle ní rozhodně už nyní na dopravní situaci v Kroměříži pozitivní vliv.

Přesné aktuální stavy aut, která projíždějí centrem města, nemá ani policie. „Sčítání provádí firma, kterou k tomuto účelu vybere ministerstvo dopravy,“ vysvětluje kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová. I policisté předpokládají, že od začátku užívání dálničního úseku bez poplatků dojde ke snížení dopravní zátěže ve městě. „Jedná se ale o hypotézu, která ještě není potvrzena praxí,“ dodala mluvčí.

Názory řidičů se různí. „Záleží na čase, kdy do města přijíždím. Pokud je to až kolem osmé hodiny či později, změnu k lepšímu jsem zaznamenal,“ říká třeba Martin Doležal, který dojíždí do Kroměříže za prací.

Stejný názor má i Zdeněk Kameník, který do Kroměříže také dojíždí ze směru od Kojetína. „Zatím nemohu říci, že by to byl velký rozdíl, popravdě mě ani nenapadlo se na to zaměřit. A pravdou taky je, že přijíždím do Kroměříže pokaždé v jiném čase,“ dodal řidič.

PAVLA MEZULIANÍKOVÁ