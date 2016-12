PODÍVEJTE SE: V Kroměříži mají sníh a kluziště aspon děti na nádvoří

Kroměříž – Kluziště a hromady sněhu už těší děti v Kroměříži: ačkoli se letos zatím Kroměřížsku pořádná zima vyhýbá, mohou užít koulovačku na nádvoří za tamní radnicí.

Na nádvoří kroměřížské radnice je sníh a kluziště: začaly totiž premiérově trhy na tamním nádvoří za Starým pivovarem. Děti si mohou přijít zabruslit a stavět sněhuláka až do následující soboty.Foto: DENÍK/Daniela Zedníčková

Adventní trhy jsou letošní premiérou, konají se od pondělí až do soboty. Na místě jsou stánky s vánoční tématikou i občerstvením, umělé kluziště je otevřeno denně od deseti dopoledne do osmi do večera.

Očividnou radost ze sněhu měla podle své maminky Tamary Holíkové její dcera Samanta. „Přišli jsme se podívat hned v pondělí, malá to nemohla vydržet. Škoda, že jim na to pršelo, počasí zimě prostě nepřeje, ale i tak dcera měla zážitek, když se mohla s dětmi koulovat a dovádět ve sněhu," usmála se maminka.

Daniela Zedníčková