PODÍVEJTE SE: Takhle vítali nový rok 2017 lidé v Kroměříži

Kroměříž – Na Velkém náměstí v Kroměříži přišly oslavit poslední minuty v roce 2016 a zároveň i ty první v novém roce stovky lidí. A i když jim inverzní počasí a hustá mlha trošku kazily dojem z ohňostroje, lidé byli spokojeni. Někteří si z oslavy půlnoci na náměstí udělali už tradici.

„Chodíme pravidelně už deset let. Přijde mi to takové lepší, člověk tu potká i nějaké známé. Jen je škoda, že už nejsou ty velké městské ohňostroje. Takhle je to takové chudší," poznamenala třeba Veronika Konečná z Kroměříže.

VENDULA PUDELKOVÁ