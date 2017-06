Partnerská města? Letos je prioritou Slovensko

Rozvíjení vztahů se slovenskými partnerskými městy Nitrou a Ružomberkem: to je v příslušné oblasti hlavní letošní cíl kroměřížské radnice. Na duben, který představil slovenské folklorní soubory, fotografy i studentskou kapelu, tak navazují prezentace na Slovensku a naopak další návštěvy města od východních sousedů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Soňa Ličková

„Snažíme se partnerské vztahy co nejvíce přenášet do každodenního života, proto jsme se letos více než kdy jindy zaměřili na slovenská partnerská města, která jsou nám nejblíže vzdáleností i jazykem,“ vysvětlil místostarosta města Pavel Motyčka.

Třeba první červnový víkend tak delegace z Kroměříže navštívila jarmark v Ružomberku, kde vystoupil soubor Hanácká beseda z blízkého Kojetína, festival chutí v Nitře zase zpestřila ochutnávka potravin z Hané – koláčků, sýrů či vína.

Obyvatelé Kroměříže si slovenskou kulturu budou moci vychutnat i v příštích týdnech.

„Příkladem bude chystané vystoupení souboru Liptov z Ružomberku na srpnových dožínkách,“ poznamenal vedoucí radničního odboru kultury a cestovního ruchu Pavel Zrna.

Cyrilometodějské slavnosti v Nitře konané 3. až 5. července navštíví starosta Jaroslav Němec i několik kroměřížských muzikantů.

„Slavnosti mívají podle účastníků neopakovatelnou atmosféru. Jsem rád, že se jich budu moci poprvé osobně zúčastnit,“ řekl starosta.

Na konci července se zase do Ružomberku vydá kroměřížská skupina Jamtour: vystoupí v části města Vlkolínec, která je památkou zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO. Partnerská města spolupracují také mimo oficiální akce radnic.

„Různé výměnné pobyty například pořádají školy,“ doplnil Pavel Zrna.

V polovině června zase pojedou naopak senioři z Kroměříže na sportovní hry seniorů pořádané v Nitře.

„Partnerství s tímto městem trvá od roku 1973, Ružomberok je partnerským městem Kroměříže teprve od loňska,“ připomněl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Kromě toho město pojí partnerské vztahy i s francouzským Chateaudun, Krems an der Donau z Rakouska, Piekary Slaskie z Polska a Ramnicu Valcea z Rumunska.

A už nyní v červnu jsou proto v plánu také akce s Francouzi. Na městské slavnosti do Chateaudunu se od 16. do 19. června vydá místostarosta Marek Šindler a od 23. do 25. června bude v Kroměříži naopak osm obyvatel Chateaudunu, kterým město zajistí program.

V budoucnu by navíc Kroměříž mohla počet partnerských měst rozšířit. Podle Pavla Motyčky jedná o navázání spolupráce s jedním anglickým městem, což si přejí zejména kroměřížské školy, a radnice hledá partnera také v Německu.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU