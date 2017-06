Oprava silnice u Chvalčova nejvíc potrápí místní

Plánovaná rekonstrukce silnice u Chvalčova se blíží a s ní i starosti okolních obcí a turistických středisek. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) chce zahájit práce na devítikilometrovém úseku v polovině prázdnin, větší problém budou mít podle všeho místní lidé: třeba při každodenní cestě do práce.

Dopravní komplikace mohou řidiči očekávat ve Chvalnově - Lískách až do konce října. Momentálně je uzavřená cesta z Lísek do Litenčic, po jejím dokončení se uzavírka přemístí ve směru na Chvalnov.Foto: Deník / Klusáková Kristýna

Během oprav, které budou trvat patrně do listopadu 2018, by mělo dojít k rekonstrukci vozovky, náklady na výstavbu pak pravděpodobně překročí sto milionů korun.

„Smlouva o dílo se uzavírá na částku cca pětadevadesát milionů, celkové náklady včetně projekčních prací, majetkoprávního vypořádání a podobně budou ale činit asi sto deset milionů korun,“ vyčíslil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Protože se jedná o jeden z hlavních krajských tahů, pětaosmdesát procent nákladů uhradí evropské fondy. Jelikož se ale opravovaný úsek táhne od Chvalčova až téměř na Troják, otázkou od začátku byl dopad na začínající turistickou sezonu. Starostové přilehlých obcí se ale shodují v tom, že na ni by opravy neměly mít závažnější vliv.

„Třeba Chvalčova se to v podstatě nedotkne, jelikož opravovaný úsek začíná až za zastavěným územím obce. Cesta navíc nebude téměř nikdy úplně uzavřená, většinou tam bude minimálně jednoproudový provoz řízený semafory,“ poznamenal pro Deník starosta Chvalčova Antonín Stodůlka.

Pokud rekonstrukce silnice někomu zkomplikuje život, budou to podle chvalčovského starosty spíš místní lidé.

„Návštěvníků se dotkne pouze odkloněná doprava ve směru na Svatý Hostýn. Nějaké dopady to sice mít bude, neočekáváme ale nic fatálního. Spíš to bude dělat nepříjemnosti lidem, kteří jezdí odsud do práce,“ míní Antonín Stodůlka.

Také jeho kolega z nedalekých Rajnochovic se bojí spíš zvýšené dopravy.

„Doufáme, že rekonstrukci nijak nepocítíme. My máme mostky spravené, takže bych byl rád, aby to tak vydrželo. Naopak státní silnici tu máme v jednom místě také velmi špatnou, takže bych se spíš bál, aby nám ji ještě víc nerozbili,“ říká rajnochovický starosta Antonín Uhřík.

Silničáři už potvrdili, že pro nákladní auta bude stanovena objízdná trasa.

„Celá stavba bude realizována za částečné uzavírky, vozidla do sedmi a půl tuny budou omezena světelnou signalizací, která bude zajišťovat kyvadlový provoz na stavbě. Je předpoklad, že souběžně se bude pracovat vždy na třech úsecích v délce asi pěti set metrů. Tranzitní nákladní doprava bude odkloněna na objízdnou trasu Holešov – Fryšták – Držková – Troják,“ upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.