Oprava frekventované Vodní ulice v Kroměříži nadělá starosti obchodníkům

Kroměříž – Rekonstrukci Vodní ulice, která je jedním z nejfrekventovanějších míst pro pěší v centru města, plánuje na příští rok radnice v Kroměříži. Práce ale logicky omezí pohyb obyvatel i turistů a navíc podle všeho značně zkomplikují život i tamním obchodníkům.

Město se chystá rozdělit práce na dvě etapy, výměna čeká kromě povrchu ulice i kanalizaci, vodovod, plynové vedení a další sítě.

„Asfalt je tam několikrát přeřezávaný, dělala se tam řada výkopových prací. V tuto chvíli jsme ale teprve na začátku celého procesu. V ulici je zastaralá kanalizace i rozvody vody, jsou tam položené sítě plynařů i elektrikářů,“ připomněl kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Nyní na jaře se podle něj uskuteční také první setkání s majiteli domů a podnikateli, kteří v hojně vytížené ulici působí.

Pokud se radnici podaří připravit projekt, získat souhlas všech dotčených subjektů a vyřídit všechna povolení, první práce by mohly začít zhruba za rok.

Náklady zatím stanoveny nejsou, podle odhadů odborníků by oprava povrchu ulice měla město přijít na přibližně devět milionů korun, se započtením nákladů na výměnu kanalizace a dalších sítí by tak rekonstrukce přišla na víc než dvacet milionů korun.

Podle starosty by se povrch Vodní ulice měl vrátit k původní historické podobě.

„Středová část bude položena v historické dlažbě a chodníky, mírně širší než stávající, by měly být hladké z mramoru,“ vysvětlil starosta Kroměříže. Vodní ulice je pěší zónou, vjíždět do ní mohou pouze vozy zásobování. Město nečeká, že by na opravu čerpalo dotace, rekonstrukce by měla trvat dva roky.

V první etapě v roce 2018 by se měla uskutečnit oprava úseku od obchodního domu Baťa po křižovatku.

„To znamená po starý obchodní dům. Další rok by měla být na řadě spodní část ulice,“ dodal Jaroslav Němec. V dalších letech by podle něj radnice chtěla opravit i sousední ulice Farní a Dobrovského.

