Ohňostroje? Některá města ho udělají, jiná ani letos ne

Kroměřížsko – Silvestrovský ohňostroj pořádaný městem? I letos si na většině míst kroměřížského regionu musejí lidé nechat zajít chuť. V Holešově alespoň už tradičně pořádá město o den později ohňostroj novoroční, třeba Kroměříž a Bystřice pod Hostýnem ale nic takového neplánují ani poslední den v roce.

Ohňostroj, Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Vynahradit si to lidé mohou paradoxně v některých menších obcích. Velkou tradicí je například ohňostroj v Dřínově, na který se jezdí dívat tisíce lidí odjinud.

„Města na oslavy poslední dobou zanevřela, ale komu ohňostroj chybí, doporučuju právě Dřínov," radí maminka z Holešova Kamila Příhodová.

A obec je na popularitu akce patřičně pyšná. „Letos pořádáme už dvanáctý ročník, odhadem se ho účastní okolo dvou tisíc lidí," pochvaluje si tamní starosta Miroslav Štěpánek.

Také novoroční akce v Holešově se může pochlubit vysokým počtem návštěvníků.

„Je to jedna z hlavních tradic města, kterou si pokaždé nenechají ujít tisíce lidí. Koná se pravidelně na Nový rok v pět hodin odpoledne v zámecké zahradě. Často je to znát i na kolonách aut, které se tvoří ve směrech od Kroměříže nebo Zlína," upozorňuje mluvčí tamní radnice Jana Rohanová.

Holešov je jedním z mála měst, které tradici ohňostrojů stále dodržují, byť se nekoná jako jinde o silvestrovské půlnoci, ale až první lednové odpoledne.

„Jinak silvestrovské oslavy obyvatel v ulicích k tomu samozřejmě patří a nejsou nijak omezeny vyhláškou. Musejí se jen konat v mezích ohleduplnosti k ostatním obyvatelům," upozorňuje mluvčí holešovské radnice.

V Bystřici pod Hostýnem žádné oficiální vítání nového roku nepořádají.

„Ohňostroje k oslavám konce roku ani jiné akce město na Silvestra nepořádá. Naposledy jsme měli ohňostroj k uvítání nového tisíciletí před šestnácti lety. Občané ale samozřejmě mohou slavit v ulicích města i na náměstí. V pohotovosti bývá městská policie a hasiči," Ilona Musichina z tamní radnice.

Ani v Kroměříži se letos lidé městského ohňostroje nedočkají, Velké náměstí tak patrně ovládnou dobrovolníci z řad obyvatel města.

„Odpalování zábavní pyrotechniky bude i letos důsledně monitorovat městská policie a bude zvýšena ostraha a hlídky, které dohlíží na dodržování bezpečnostních předpisů," upozornila mluvčí tamní radnice Jaroslava Sílešová.

Mnozí lidé by ale spíš uvítali, kdyby se město na přípravě ohňostroje podílelo: už právě kvůli bezpečnosti. „Chápu, že by to stálo peníze, ale rok co rok tam odpaluje rakety kdejaký blázen s kořalkou v ruce, je jen otázka času, kdy něco vletí do davu a někoho zraní," míní například dvaačtyřicetiletý Tomáš Peřina.

Je podle něj nelogické nechat oslavující na Silvestra pobíhat po náměstí opilé a s pyrotechnikou v ruce, byť zábavní.

„Podle mě by se tradice ohňostroje měla vrátit do rukou města," tvrdí Kroměřížan.

Městem řízené oslavy a ohňostroj pamatuje také osmatřicetiletý Lukáš Měrka. Matně si vybavuju, že tam stály železné zábrany a za nimi to chystali a odpalovali. Bylo to krásné a tu atmosféru nikdy nezapomenu," tvrdí.

Teď je podle silvestr na náměstí spíš nebezpečný. „Raketa od nějakého blázna mi prosviští okolo ucha, ani nemrknu. Nezřízené odpalování všeho, co si lidé donesou, je fakt podle mě dost velký problém a jednou dojde k maléru. Ani policisté nemůžou být v jedné minutě na padesáti místech centra. Městský ohňostroj by byl skvělý, je to velká škoda. Hlavně že jsou peníze na další zbytečné projekty," uzavřel nespokojeně Lukáš Měrka.



DANIELA ZEDNÍČKOVÁ