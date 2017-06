Obří skluzavka v Kroměříži: zábava, ale i dopravní omezení

Do blížících se prázdnin letos mohou děti i dospělí v Kroměříži doslova vklouznout. Už v poslední červnový pátek jim to totiž umožní obří nafukovací skluzavka dlouhá na 240 metrů, která vyroste v tamní ulici Obvodová.

Obří skluzavka. Ilustrační fotoFoto: Jana Veselá

První návštěvníci ji budou moct otestovat už ve dvanáct hodin.

„Pro děti je to odměna za vysvědčení a pro jejich rodiče i aktivní prarodiče neobvyklá zábava na začátek léta,“ podotkl kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Adrenalinová zábava se neobejde bez věkového omezení.

„Vstup na skluzavku je povolen od šesti let, dětem mladším deseti let pouze v doprovodu jednoho z rodičů. Do patnácti let potřebují písemný souhlas zákonného zástupce,“ zdůraznila Marcela Nehodová z radničního odboru kultury a cestovního ruchu.

Registrace je možná na webu www.sklouznisedoprazdnin.cz nebo u vstupu přímo v den konání akce. Vstupné činí 250 korun při platbě předem a 300 korun na místě.

Celá akce si vyžádá také úplnou uzavírku části Obvodové ulice, konkrétně v úseku od křižovatky s ulicí Kotojedská až po odbočku k plaveckému bazénu.