Nový chodník v Pravčicích postaví i díky dotaci, hotový bude do zimy

ROZHOVOR / Vrátil se ze Senegalu, narychlo vybral několik fotografií a na poslední chvíli je poslal do soutěže Czech Nature Photo. Věděl, že mezi snímky je několik kousků, které by mohly uspět, že však nakonec bude v nultém ročníku soutěže slavit vítězství, to absolutně netušil.