Novinky ve školách? Někde on-line žákovské, jinde zase víc hodin jazyků

Prázdniny oficiálně skončí až v neděli, učitelské sbory už mají ale plno práce od tohoto týdne. Mnohé školy navíc do září vstoupí s několika novinkami, na dalších pak budou pracovat během školního roku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniela Zedníčková

Třeba v Kvasicích se rozhodli pro digitalizaci třídních knih i žákovských knížek dětí na druhém stupni.

„Známky, veškerá evidence docházky a absencí se budou nově vést elektronicky. Rodiče tak budou mít on-line přístup k tomu, co žáci v hodině dělají a jak pracují,“ představil projekt tamní ředitel František Látal.

Vedení školy počítá i s tím, že ne všichni rodiče vlastní počítač s internetem, také proto budou mít děti i papírovou žákovskou knížku. Ta však bude určena spíše ke vzkazům či poznámkám, hodnocení tam rodiče nenajdou.

„Kdo nemá doma internet, bude mít možnost chodit do školy, kde ho bude moct využít. Pokud ani to nepůjde, budeme muset třeba jednou za týden vytisknout výpis a ten rodičům vložit do papírové knížky,“ vysvětluje ředitel.

Zvláštní finanční prostředky škola na tento projekt prakticky nepotřebuje.

„Tyhle systémy jsme už dlouho měli, každá škola musí mít matriku a vést evidenci žáků, jen jsme je tolik nevyužívali. Teď zkrátka rozšiřujeme využití toho, co náš systém umí,“ pochvaluje si ředitel kvasické základní školy.

Kromě toho začnou už začátkem roku v Kvasicích pracovat na modernizace jazykové učebny a učebny fyziky a chemie. Jelikož se ale nejedná o stavební práce, průběh vyučování by to narušit nemělo.

„Máme i několik volných tříd, takže by se žáci mohli i přesunout. Půjde ale spíš o vybavení, třeba nové tabule a další pomůcky,“ vyjmenoval ředitel František Látal.

Na holešovské 3. základní škole do nového roku vstupují s nově otevřenou jazykovou třídou. Nastoupí do ní šestadvacet žáků šestého ročníku, kteří úspěšně prošli květnovým přijímacím řízením.

„Budeme otevírat třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, což znamená, že její žáci budou mít pět hodin angličtiny týdně, tedy hodinu denně,“ vysvětlil tamní ředitel Ivo Junášek.

Škola tak podle něj reagovala na poptávku po jazykovém vzdělávání.

„Vždy jsme byli bráni jako jazyková škola a i dříve, než vznikly dnešní vzdělávací programy, jsme ve škole jazykové třídy měli. Je to u nás tedy tradice, kterou navazujeme na to, co tu už bylo a v čem chceme pokračovat,“ zdůvodnil.

Na konci května navíc škola otevřela novou počítačovou učebnu a v modernizacích chce pokračovat: v průběhu nadcházejícího školního roku bude totiž rekonstruovat obě jazykové učebny, v návaznosti právě na nově otevřenou jazykovou třídu. Celková rekonstrukce se bude týkat nejen nábytku a audiovizuální techniky, ale i podlah a podobně.

Na kroměřížské ZŠ na Komenského náměstí se novinky týkají především posílení pedagogického sboru. V rámci evropského projektu Šablony tam od začátku školního roku navýší úvazek školního psychologa. Ten tak bude ve škole k zastižení všech pět pracovních dní.

„Bude tak moci lépe poskytovat podporu žákům, rodičům i učitelům. To, že tu bude pracovat na plný úvazek a bude tu celý týden, je velká výhoda a jsme za to rádi,“ pochvaluje si ředitel školy Milan Budín.

Kromě dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze a nových metod ve výuce, bude také škola až do konce kalendářního roku pokračovat v realizaci Rozvojového programu vzdělávání cizinců ve školách. V rámci něj poskytují doučování českého jazyka žákovi z cizojazyčné rodiny, kterému jazyková bariéra brání ve výuce.

Díky projektu Šablony bude škola navíc nově poskytovat bezplatné doučování i dalším vybraným žákům.