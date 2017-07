Nová radnice v Chropyni? Město připraví další návrhy

ANKETA/ - Zbourat stávající budovu radnice a postavit novou? Vedení Chropyně s tímto návrhem zatím neuspělo. Tamní zastupitelé totiž neschválili jediný stávající návrh nové budovy radnice, město tedy bude muset nechat vypracovat dva nové. Vedení města se už loni shodlo na vypracování studie, která jim odhalí veškeré nedostatky stávající budovy.

Zastupitelé v Chropyni neschválili jediný stávající návrh nové budovy radnice (viz vizualizace) , město tedy bude muset nechat vypracovat dva nové. Na vypracování studie, která odhalí veškeré nedostatky stávající budovy, se vedení města shodlo už loni.Foto: VIZUALIZACE: MÚ CHROPYNĚ

To jsou zároveň motivy k její demolici a stavbě nové radnice, starostka města Věra Sigmundová je obyvatelům města přiblížila v posledním zpravodaji.

„Z posudku vyplynulo, že veškeré potíže jsou dány značným stářím budovy. Potýkáme se s vlhkostí, špatnou statikou, rozvody a zdravotechnikou a se střechou, kterou zatéká a uniká obrovské množství tepla,“ vyjmenovala starostka.

V úvahu samozřejmě připadala také pouze rekonstrukce stávající budovy, ta by ale podle všeho byla ještě dražší, než stavba nového objektu. Na novou budovu by totiž město mohlo žádat zhruba třicetiprocentní dotaci a samo by zaplatilo asi čtrnáct milionů korun, zatímco rekonstrukce by přišla na nejméně osm milionů s tím, že by do budovy museli v budoucnu dál investovat.

Jenže právě s podobným výkladem někteří obyvatelé Chropyně nesouhlasí.

„Nikdo nepředložil přesnou kalkulaci, kolik přesně by oprava stála. My tedy nemůžeme objektivně posoudit, jestli je bourání radnice skutečně výhodnější varianta,“ postěžoval si třeba Michal Pospíšil.

V předloženém návrhu týkajícím se nové budovy podle některých obyvatel Chropyně chybí třeba rozpočet na demolici, samostatnou kapitolou je pak případný vzhled nové budovy radnice. Zatím jediný návrh, který má město k dispozici, si na sociálních sítích rychle vysloužil nelichotivé přezdívky „stodola“ nebo „seník“.

„Nám bylo přitom od začátku interpretováno, že bude výsledná podoba nové budovy v podobném duchu, jako ta stávající. Předpokládali jsme tedy, že přestože se na stavbu použijí nové technologie, tak bude stále ladit ke kostelu a k starší zástavbě. Také se mělo zachovat rozmístění architektonických prvků, jako jsou okna, nebo vstupní portály,“ říká Michal Pospíšil.

Nabídnutý návrh to podle něj však nesplňoval.

„Poté, co jsme viděli vizualizaci, která se objevila až v dokumentech pro zastupitelstvo, byli jsme doslova v šoku. Na té to totiž skutečně vzdáleně připomíná skladovací halu, který má akorát místo rovné střechy dvě sedlové. Podle mě to nepatří do historického centra Chropyně,“ míní.

Nutno však dodat, že návrh budovy nesklidil jen odmítavé reakce.

„Chtělo by to více informací, ale v podstatě jsem pro. Radnice se mi nikdy nezamlouvala, takže trošku historicko-jednoduché řešení vítám. Třeba se jednou dočkáme i rekonstrukce zámku,“ zhodnotil na sociálních sítích třeba další obyvatel města Martin Kunčar.

„Musím říct, že nebylo tak jednoznačné, že by se to zastupitelům nelíbilo. Podle některých naopak šlo o pěknou, moderní a čistou budovu,“ brání se také starostka města Věra Sigmundová.

Na posledním zasedání zastupitelstva nicméně nakonec padlo rozhodnutí, že město nechá vypracovat pro vzhled nové radnice ještě alternativní návrhy.