Noční show opět zářila na Ranči v Kostelanech

Sobotní noc patřila na Ranči Kostelany tradiční Noční koňská show, která na kolbišti představila nejen ohnivé biče, plivače ohně, experta na slovo vzatého Miloslava Simandla i hvězdu westernového sportu Iku Machalíkovou.

Od devatenácté hodiny, sotva se nad týpí na ranči snesla tma, v kolbišti se rozezněly výstřely a praskání ohně. Celou noční show zahájila skupina kovbojů se zažehnutými pochodněmi. Poté se na ranči spustila hra světel i ohňů.

Ze show nezářili oči jen dětem.

„Přijeli jsme poprvé a jsme nadšení. Naštěstí je docela teplo, tak nám ani nevadilo, že to bylo docela dlouhé. To, co jezdci předváděli na koních je vážně neuvěřitelné. Nejlepší byli plivače ohňů a taky pohádkové představení, kdy kun doslova zářil,“ řekl Marek Novotný, který přijel na akci z Kroměříže.

Na kolbišti se v průběhu večera střídala různé představení. Kromě profesionální skupiny Bellator, jež předvedla třeba španělskou Garrochu. Jízdu s dlouho tyčí, jež se využívala při býčích zápasech. Tak v ohradě ukázala svůj um i místní mládež a reprezentantka ve westernovém sportu Ika Machalíková.

Tradiční Noční koňská show přilákala stovky lidí, kteří se zatajeným dechem pozorovali občas až kaskadérské kousky, jež účinkující předváděli na kolbišti. Za které by se mnohdy nemusely stydět ani v amerických westernech.

„Ta práce s ohněm je skutečně neuvěřitelné. Takové věci jsem snad viděla jen ve filmech. Opět to bylo skvělé, příště přijdeme určitě zase. Děti jsou nadšené,“ dodala Alena Kováčová, která na ranč vzala i své tři děti.

Vendula Pudelková