Nekouření? Majitelé některých klubů už zvažují konec

Platí týden a samozřejmě už stihl vyvolat mnohé vášně: nový zákon o nekouření v hospodách a restauracích řeší jak majitelé, tak zákazníci podniků na Kroměřížsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Někteří jej vítají, jiní právě naopak, a některé zavedené kluby dokonce uvažují, že možná úplně zavřou.

Zákon vyhnal kuřáky nejen z restaurací, ale třeba také z nástupišť nádraží nebo ze zoologických zahrad. Přestože se proti němu zvedla poměrně silná vlna kritiky, někteří majitelé restaurací jej vítají.

„Vnímám nový zákon pozitivně. Sám nejsem úplný kuřák, u piva si ale zapálím a přesto si s tím radši zajdu ven. Vevnitř prostě kouřit nechci. Když přijdu domů, tak nesmrdím a také pro zaměstnance je to super, protože pracovat v kuřáckém prostředí není pro zdraví nic dobrého,“ řekl Deníku například majitel kroměřížské restaurace Sport Lukáš Salač.

Ani tamní štamgasti prý s novým nařízením nemají problém.

„Spousta kuřáků, mých kamarádů i návštěvníků restaurace, mi říká, že jsme udělali dobře, když byla naše restaurace hned při otevření nekuřácká, že si sami raději zajdou ven, než aby s tím tady smrděli. Tahle hospoda byla dřív kuřácká, když jsme ji ale my převzali, udělali jsme ji kompletně nekuřáckou, takže pro nás zákon nepředstavuje problém,“ poznamenal majitel známého kroměřížského podniku.

Jiní majitelé už dříve nekuřáckých restaurací z nového zákona už tolik nadšeni nejsou, přestože se jich netýká.

„Jelikož u nás se už sedm let nekouří, tak nás zákon nezaskočil. Přestože jsem situaci nesledoval, myslím, že lepší to bylo předtím, kdy měl člověk na výběr. Podnikatel by měl mít právo rozhodovat o svém vlastním podniku,“ soudí třeba majitel kroměřížské restaurace Vodní meloun Pavel Rozmánek.

Zásadní komplikaci pak samozřejmě novinka představuje pro restaurace, kde měli dosud kuřáci dveře otevřené.

„Pro nás to samozřejmě je problém, protože jsme měli oddělené prostory, nekuřáckou restauraci a kuřáckou kavárnu. Tím jsme splňovali dřívější kritéria. Většina ostatních podniků to ale nedodržovala a živnostenské úřady si s tím nevěděly rady, tak jsme teď na to doplatili i my,“ posteskl si spolumajitel restaurace Scéna v Kroměříži Roman Konečný.

Podnik do minulé středy nabízel kromě klasického jídelního a nápojového lístku také ten doutníkový, což už nadále není možné.

„Včera si také dva nebo tři hosté stěžovali, protože si už nemohou zakouřit ani na terase, máme ji zastřešenou. Teď se smí kouřit jen před kavárnou, kam jsme dali tři stolky, to se jim ale moc nelíbilo,“ líčí.

Úplně specifickou kapitolou jsou pak hudební kluby, například kroměřížské Ta-Bu, které má stejného spolumajitele jako Scéna. „Tam totiž budeme muset posílat lidi kouřit ven. A když tam bude najednou postávat s cigaretou sto lidí, tak to bude opravdu obrovský problém. Myslím, že s takovou klub brzy zavřeme,“ přiznal Roman Konečný.

A není to rozhodně jediný klub, kterému protikuřácký zákon zkomplikoval provoz.

„U nás se doteď také běžně kouřilo vevnitř, pokud to nebyla nějaká vysloveně soukromá akce. Ty mladé na diskotéce bude opravdu trochu mazec pohlídat, celkově prostě můžeme čekat jedině problémy,“ postěžoval si majitel chropyňského klubu Hell a hospody U Bučka Milan Balej.

On sám je sice nekuřák, ve svém druhém podniku už se ale s problémy setkal.

„Můj názor je, že se jedná o omezování osobní svobody a podnikání. Nechápu, jak mi v demokracii mohou v mém vlastním podniku něco zakázat. Zatím jsme v klubu žádnou akci nedělali, ale máme také hospodu. Tam se teď všichni nahrnou na zahrádku, hospoda je prázdná a večer už tu většinou nikdo není,“ shrnul chropyňský podnikatel.