Nadace předala nemocnici deset nových monitorů dechu pro děti

Kroměříž – Deset nových monitorů dechu získalo ve čtvrtek Dětské a novorozenecké oddělení Kroměřížské nemocnice. Přístroje obdrželo díky Nadaci Křižovatka, která sehnala peníze od sponzorů.

„Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost, a proto hledáme podporu u sponzorů a dárců i v jednotlivých regionech, abychom pomohli zajistit kontinuální obnovu přístrojů v nemocnicích", vysvětlila ředitelka nadace Štěpánka Pokorníková.

Doplnila, že do Kroměříže putovaly monitory dechu v celkové hodnotě bezmála třicet tisíc korun. Právě Nadace Křižovatka se jako jediná v Česku po celých dvacet let své existence aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí kojenců a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku.

„Díky dárcům a sponzorům pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy," poznamenala mluvčí nemocnice Veronika Klímová.

Přístroj hlídá takzvané apnoické pauzy i jakékoliv nepravidelnosti dechu miminka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc a umožnil tak včasné poskytnutí první pomoci.

