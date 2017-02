Sněhová kalamita: tolik sněhu nenapadlo už dlouho

Zlínský kraj - Uvíznuté kamiony, dopravní zácpy a hlavně husté sněžení, komplikují znovu dopravu od brzkých ranních hodin ve městech a na silnicích ve Zlínském kraji. Tvoří se dlouhé kolony, na některých místech jezdí řidiči doslova krokem. Někde jsou komunikace neprůjezdné. Například na trase Zlín-Otrokovice je to sjezd i v opačném směru nájezd na dálnici. Na sjezdu stojí kamiony, dopravu musí řídit policie. Další kamion uvízl v kopci silnici mezi Velikovou a Lukovem.

15.30 - Zlínsko: V neustálé pohotovosti jsou silničáři na Zlínsku. Část jejich techniky na zimní údržbu je ještě v terénu kvůli dočišťování silnic, postupně se však vracejí na svá střediska. Všechny cesty jsou sjízdné, ovšem nadále s opatrností. „Chystáme se na druhou směnu, která přijde po šesté hodině. Tu zaměstná zřejmě další sněhová nadílka, před kterou Český hydrometeorologický ústav vydal na večer varování. Počítáme s ní, včetně toho, že se má místy tvořit ledovka. Techniku už máme připravenou," sdělil Tomáš Kulhánek z otrokovického střediska společnosti AVE CZ, která se stará o údržbu hlavních silničních tahů.

Připraveni jsou také pracovníci Správy a údržby silnic Zlínska. „Počítáme s tím, že znovu začne sněžit. Jsme na to připraveni. Aktuálně jsou silnice mokré po chemickém ošetření. O žádném problému v regionu, co se týče dopravy, nevíme," konstatoval tamní dispečer.

15.22 - Valašsko: Vydatné sněžení zkomplikovalo dopravu. Mluvčí Policie České republiky Vsetín Vladislav Malcharczik uvedl, že situace byla nejhorší v místní části Valašského Meziříčí Hulince. "Na tomto úseku je situace v takovém počasí složitá vždy. Proto jsme se rozhodli odklánět nákladní vozidla ze směru z Valašského Meziříčí na Nový Jičín přes Krhovou," sdělil Malcharczik. Uzavírka pro nákladní dopravu trvala od včerejšího večera do dnešního odpoledne. Až na tuto komplikaci podle Malcharczika sníh žádné jiné zásadní problémy nepřinesl.

13.57 - Uherskohradišťsko: Příval sněhu na Slovácku opozdil některé spoje autobusové veřejné dopravy ještě ve středu ráno a dopoledne. „Dneska máme zpoždění u linek z Brodska zhruba deset až dvacet minut, jinak je situace klidnější než tomu bylo včera," podotkl za ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus. V úterních večerních hodinách totiž některé spoje ani nedorazily do plánovaného cíle. „Jednomu z autobusů se v úterý večer nepodařilo vyjet kopec u Bzové, takže zbývající pasažéry zavezl zpět. Ti poté úspěšně dojeli do cíle následnou linkou. Na Brodsku nám uvízl také autobus mezi Březnicí a Doubravami. O půl sedmé se nám nepodařilo vyjet ani spojem z Mistřic, který byl na zastávce zasypaný sněhem," uvedl Ivan Kallus.

12.40 - Vsetín: Technické služby města Vsetína, které mají na starost zimní údržbu místních komunikací, hlásí situaci pod kontrolou. „Všichni naši pracovníci jsou v terénu, ale v současné době už se jen dočišťuje," uvedl ředitel Lubomír Střelec. Momentálně přestalo sněžit, takže si chvíli oddechneme a pak se vyjede znovu," doplnil.

12.13 - Valašské Meziříčí: Komunikace ve Valašském Meziříčí jsou sjízdné. "Samozřejmě se zvýšenou opatrností. Řidiči by měli přizpůsobit jízdu tomu, že je začátek února a že jsme na Valašsku," upozornil Václav Chajdrna, vedoucí Odboru komunálních služeb. Dodal, že pracovníci technických služeb situaci neustále kontrolují.

11.36 - Valašsko: Pracovníci technických služeb v Rožnově pod Radhoštěm prohrnuli téměř všechny místní komunikace. "Komunikace jsou dočištěné asi z devadesáti procent, pokud znovu nezačne sněžit, začne se s posypem," uvedl Pavel Solanský z Odboru správy a majetku. Dodal, že v současné době jsou v terénu všichni pracovníci technických služeb i veřejně prospěšných prací.

11.30 - Zlínsko: Sněhová kalamita způsobila mnoha lidem také pozdní příchod do práce či absenci. „Paní učitelka, která bydlí na Komárově, se nedostala do školy. Museli jsme za ni řešit nástup. Ostatním, co jezdí třeba ze Zlína, cesta trvala déle," informovala například ředitelka Základní školy Trávníky v Otrokovicích Jana Večeřová. Sama jezdí do práce z Holešovska. „Cesta byla sjízdná, ale s obtížemi. Musela jsem jet opravdu hodně pomalu a opatrně," dodala.

Namísto půl hodiny trvala cesta domů do Otrokovic z Uherského Hradiště zase Radce Juřičkové. „Byl to masakr," zhodnotila cestování. „Trvalo mi to dvakrát tolik. Silnice byla v určitých úsecích opravdu hrozná. Musela jsem jet pomaličku a hodně se soustředit," podotkla.

11.00 - Valašsko: Autobusová doprava ČSAD Vsetín se kromě zpoždění a tradičního stání před Velkou Lhotou u Valašského Meziříčí s jinými zásadními problémy nepotýkala. Potvrdil to ředitel společnosti Oldřich Holubář. „Jak včera, tak i dnes se jezdilo a jezdí složitě, ale situaci zvládáme. Před Velkou a Malou Lhotou je problém téměř vždy, když napadne sníh. Musí se proto vždy vyčkat až na cestáře, kteří cestu zprůjezdní." vyjádřil se Holubář. Zbytek okresu je podle jeho slov už bez problémů. „Nějaký čas ovšem naše autobusy stály mezi Liptálem a Všeminou. Tam to bylo nesjízdné."

10.52 - Slovácko: Výrazné varování vyslal velitel městských policistů v Uherském Hradišti Vlastimil Pauřík směrem k lidem, kteří se ani na zasněžené chodníky a komunikace nebáli vyjet na kole.

„Chci apelovat na všechny cyklisty a předně na starší lidi, aby za současného stavu vozovek nepoužívali ke přepravě kolo. Přestože může zpoždění hromadné dopravy vybízet k tomu, dostat se na požadované místo svými vlastními silami, je s tím spojené vysoké riziko pádu a případného úrazu," upozorňoval Vlastimil Pauřík.

I za nepříznivého počasí a špatného stavu komunikací se někteří nebojí vyrazit ven na svém kolem. FOTO: Archiv Městská policie UH

10.30 Kroměřížsko: Sněhovou nadílku pocítili už včera řidiči na Kroměřížsku. Bouralo se u sjezdu z dálnice, nedaleko Plešovce i Kotojed.

Naštěstí bez zranění vyvázl v úterý kolem půl třetí odpoledne šestadvacetiletý řidič vozidla Škoda Roomster, který havaroval mezi Kroměříží a Plešovcem. Na zasněžené vozovce nepřizpůsobil rychlost jízdy, po průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk a vyjel vpravo mimo cestu. „Sjel ze srázu do lesa, kde narazil do stromu. Auto se při tom převrátilo na pravý bok," popsala policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Řidič před jízdou alkohol nepožil, na vozidle vznikla škoda 80 tisíc korun.

Řízení automobilu Opel Corsa nezvládla v úterý krátce před půl čtvrtou odpoledne třiačtyřicetiletá žena. Jela od Kotojed do centra Kroměříže. Při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou dostala na zasněžené vozovce smyk a vyjela vpravo mimo cestu. Narazila do dopravní značky a do stromu, od kterého se auto odrazilo a narazilo do oplocení. „Řidička utrpěla lehké zranění. Dopravní policisté, kteří na místě nehodu vyšetřovali, u ní provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Na vozidle vznikla škoda šedesát tisíc korun, na značce, stromu a plotu přes osm tisíc korun," popsala mluvčí Kyšnerová.

Krátce po desáté hodině večer vyjížděli kroměřížští dopravní policisté k dálničnímu sjezdu mezi Kroměříží a Postoupkami. Boural tam čtyřiadvacetiletý řidič vozidla Peugeot Partner, který při sjíždění z dálnice nepřizpůsobil rychlost jízdy zasněženému a kluzkému povrchu. Dostal smyk, křižovatkou ve tvaru písmene T projel rovně a narazil do svodidel. Vyvázl bez zranění. Nenadýchal, na vozidle vznikla škoda 120 tisíc korun.

9.54 - Valašsko: Správa a údržba silnic Valašska, která se v regionu stará především o silnice druhých a třetích tříd, poslala do terénu veškerou techniku. Jízda po uježděných silnicích může být přesto nebezpečná a je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. „V současné době je naše veškerá technika na silnicích a intenzivně se pluhuje," popsal situaci jednatel společnosti Jaromír Kořistka.

9.00 - Valašsko: Až třicet centimetrů sněhu napadlo přes noc na Valašsku a i během rána v regionu stále vydatně sněžilo. Zimní počasí zkomplikovalo výrazně situaci především na silnicích. „Momentálně u nás stále hustě sněží. Prakticky veškerá technika je vyjetá ven. Sype se, pluží se, silnice je pokrytá rozbředlou vrstvou rozjetého sněhu po chemickém ošetření. Silnice jsou sjízdné, ale samozřejmě opatrně," přiblížil ve středu po osmé hodině ráno aktuální situaci Karel Burian ze společnosti AVE CZ Vsetín, která se na Valašsku stará o údržbu většiny silnic I. třídy.

Největší problémy přinesl sníh na několika tradičních místech. „Je to klasicky syrákovský kopec," poznamenal Burian. Kamiony mají problémy také při stoupání do valašskomeziříčské místní části Hulince ve směru na Nový Jičín. „Všechny cesty jsou ale průběžně udržované, nic není uzavřené," ujistil dispečer. Zdůraznil, že samozřejmostí je odpovídající zimní obutí a přizpůsobení jízdy podmínkám.

8.55 - Slovácko: Vydatné sněžení od úterní druhé hodiny odpolední dělá řidičům problémy na vozovkách i ve středečním ránu. Většina cest je tak stále pokryta vrstvou sněhu, silnice 1/50 přes buchlovské hory má dokonce problémy na hranici sjízdnosti. Intenzivní zásah silničářů vyžaduje především Hradišťsko.

„Včerejší vrstvu sněhu jsme i díky tomu, že přestalo sněžit, dokázali odklidit z cest kolem druhé hodiny ranní. Bohužel dnes na ránem začalo opět sněžit, přitom nejhůře jsou na tom Chřiby," sdělil Ředitel správy a údržby silnic Rostislav Buchtík.

Silnější sněhové srážky ohrožují dopravu především na západě regionu, kde od rána musejí zasahovat silničáři se vší dostupnou technikou. „Brodsko je na tom oproti Hradišťsku o něco lépe, přestože i tam jsou silnice sjízdné s větší opatrností. Nejhůře jsou na tom buchlováky. Nelze ale ještě říct, zdali budou uzavřeny. Sněžení tam v současnosti ustalo, což dává naději, že by mohly zůstat sjízdné," dodal Ředitel správy a údržby silnic Rostislav Buchtík.

8.45 - Výraznější komplikace hlásí silničáři hned z několika míst našeho regionu. Těžko sjízdné jsou mimojiné trasy u Valašských Příkaz, u Lešné u Valašského Meziříčí vyprošťují autobus (nehoda bez zranění), na odstavené auto si dejte pozor u Starého Města, velký pozor na nájezdu na dálnici u Otrokovic.

„Hájenka směr na Horni Lhotu stoji kamion," hlásí na fcb Policejní hlídky Zlínsko Patrik Andrášik. Podle dalšího přispěvatele Pepe Kocourka, je silnice na trase Zlín-Fryšták také neprůjezdná. „Nad přehradou se stoji," informuje. Silničáři nepřetržitě od včerejška bojují se sněhem, od rána napadlo na některých místech i dvacet centimetrů nového sněhu. „Ve tři hodiny ráno byly silnice druhých a třetích tříd mokré, od pěti hodin však byly znovu pod sněhem," informuje z dispečinku SÚS Zlín David Polášek. Podle něj je jejich veškerá technika nepřetržitě v terénu. Lidé, kteří využívají na cestě do práce hromadnou dopravu, by měli vyrazit o něco dříve, doprava ve městě se komplikuje. „Trolejbusy nabírají mírné zpoždění," potvrdil Vojtěch Cekota, mluvčí DSZO.

