Na záchytce platí jen každý třetí, klienti jí dluží už přes devět milionů

Kroměříž – V protialkoholní záchytné stanici v Kroměříži končí stále více žen: loni byl jejich počet oproti minulosti v některých měsících roku i dvojnásobný. „Je to ale dáno i tím, že stanice sídlí v nových prostorách, které mají více boxů, a tím umožňují více žen přijímat, upozornila mluvčí kroměřížské nemocnice Veronika Klímová.

Kroměřížská záchytka. Ilustační fotoFoto: DENÍK/Daniela Zedníčková

Záchytka funguje od loňského ledna v nových prostorách. Loni tam bylo umístěno 1421 lidí, o rok dříve 1435. „Průměrně je to kolem 120 lidí za měsíc. Nejvíce jich bylo v únoru, a to 143, a v prosinci, to jich bylo 145," dodala mluvčí.

Za pobyt na záchytce lidé aktuálně 850 korun za noc, zaplatí ale jen asi 30 procent nocležníků. Ti ostatní dluží záchytné stanici celkem 9,5 milionu korun a dluh podle mluvčí každým měsícem roste.

Kraj zřídil záchytku v Kroměříži v roce 2004, když stát převedl nemocnice na krajské samosprávy a kroměřížská psychiatrická léčebna odmítla centrální záchytnou stanici dál provozovat. Fungovala tam od roku 1955, je jedinou v kraji a podle zákona je povinností kraje provoz tohoto zařízení zabezpečit. (hed)