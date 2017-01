Na záchod? Jen ať přijdou. Jsme lidé a třeba si dají pivo

Zlínský kraj - Snad to každý už jednou mimo domov zažil. Nutkavou potřebu vyhledat nejbližší WC. „Bylo to strašné, byla jsem ve městě a potřebovala jsem použít toaletu, jenže zkuste hledat jehlu v kupce sena. Tak jsem doslova vlétla do první restaurace," svěřila se Ilona D. ze Zlína, která postrádá v krajském městě více veřejných toalet.

„Město Zlín provozuje pouze dvě místa, kde jsou veřejná WC, a to v podchodu na náměstí Práce a v centru na náměstí Míru," seznámil za zlínskou radnici mluvčí Zdeněk Dvořák. Nejen ve Zlíně, ale v celém kraji se tak často stává, že někteří lidé k možnosti si ulevit musí využít toalety v nejbližší restauraci. Podle Václava Stárka, prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR, by tak města měla majitelům těchto restaurací vyjít vstříct různými úlevami. „Například slevami nájmu předzahrádek," míní Václav Stárek. I když ve Zlíně k této dohodě zatím nedošlo a většinou provozovatelé potřebu lidí chápou, mnohdy s tím nesouhlasí. „Je to nehorázný nešvar. Lidé z ulice k nám chodí na naše toalety stále. Musíme pak uklízet nepořádek a opravovat zařízení toalet, které mnohdy zničí," stěžuje si například vedoucí restaurace Kanada Pub ve Zlíně Evžen Krahula. Vysvětlil, že do budoucna uvažují o pracovní síle, která by vybírala peníze za vstup na jejich toalety. Jinak se k tomuto problému staví ředitel hotelů Baltaci Lukáš Žaludek. „Pokud někdo potřebuje v našich zařízeních použít toalety, i když není naším hostem, nebráníme se. Poskytujeme pohostinství, a tak je naší povinností starat se o hosty, i když třeba jen použijí WC," doplnil. „POKUD JSOU SLUŠNÍ, NENÍ PROBLÉM" „Buďme lidé, a pokud jsou příchozí slušní, proč bychom jim nepomohli, to přece není problém," má stejný názor majitel SushiBaru v Uherském Hradišti Lukáš Švanda. Na druhou stranu jsou i na Slovácku restauratéři, kteří s návštěvami WC nemají dobré zkušenosti. Například Josef Hamšík, majitel restaurace Na Lapači v Uherském Brodě. „Po brodské pouti jsem měl na toaletách prokopnuté troje dveře. Jejich oprava mě stála přes čtyři tisíce. Přemýšlíme, že budeme za použití toalet těmi, kteří nejsou našimi hosty, vybírat poplatek," uvedl. „Ale kam měli jít návštěvníci brodského jarmarku vykonat potřebu?" ptá se návštěvník František Zemek z Vlčnova. „Byli jsme na brodské pouti a nenašli jsme tam ani jednu TOI TOI," namítl. Na Valašsku jsou prý majitelé restaurací na hosty, kteří touží jen po jejich toaletách, hodní. „Přece je nenecháme trápit, tak jim umožníme naše toalety použít," uvedla například Jana Hnátková, která obsluhuje v Minipivovaru Valášek ve Vsetíně. Podobně prý pomohou i v Bistru a polévkárně ve Valašském Meziříčí. „Občas se stane, že má někdo tuto „kolizi". Ale nic proti tomu nemám, když někdo přijde a slušně požádá, zda může naše toalety použít," uvedla spolumajitelka zařízení Markéta Románková. K hostům-nehostům jsou vstřícní i na řadě míst na Kroměřížsku. „Když se stane, tak ať klidně přijdou," uvedla majitelka restaurace Hvězda v Kroměříži Margarita Štučková. Ve Zdounkách zase provozovatelé resturací a pohostinství věří, že i jen cesta na toalety přivede nové hosty do jejich podniků. „Jen ať přijdou, to pak mohou u nás zůstat na dobré jídlo nebo na pár piv," vysvětlil Jaroslav Pluhař, který obsluhuje v restauraci Ve Dvoře. Ne vždy však lidé v prekérní situaci volí využití toalet v restauracích. K vykonání jejich potřeby jim někdy postačí parky, sem tam i veřejné protranství. Své o tom vědí zlínští strážníci. Vnímají ale rozdíl mezi situací, kdy je člověk nucen vykonat potřebu a nemá reálnou možnost využít WC, a snaží se vše provést tak, aby nikoho zbytečně neobtěžoval, a úmyslným obscénním chováním, při němž nejde ani tak o samotnou úlevu jako o vzbuzení oprávněného pohoršení ostatních občanů. „Zatímco v prvním případě se vůbec nemusí o protiprávní jednání jednat, ve druhém by je bylo možno považovat za přestupek proti veřejnému pořádku či v závažných případech dokonce za přečin výtržnictví," zdůraznil zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

