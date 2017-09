Na voříškiádě v Chropyni se předvede na šedesát psů

Pátý ročník Chropyňské voříškiády naplánoval na sobotu tamní kynologický klub. Pod heslem „Každý pes je krásný“ se tam divákům předvede asi šest desítek čtyřnohých soutěžících: rozděleni budou do několika kategorií podle pohlaví, velikosti i věku. Chybět nebude ani oblíbená kategorie dítě a pes.

Ilustrační snímekFoto: fotomk.cz/ Martin Kubišta

„Dítě psa předvede a mělo by o něm i něco vědět. Rozhodčí posuzuje to, jak je pes s dítětem sžitý, že se mají rádi a že jsou spolu sehraní. Tato třída je určená pro děti do dvanácti let,“ vysvětlila předsedkyně Kynologického klubu Chropyně Hana Lučanová.

Další bonusovou kategorií je pes šikulka, ve které bude chtít rozhodčí vidět cokoliv nad rámec běžné poslušnosti. Ze všech tříd pak rozhodčí vyberou také psa sympaťáka, který bude zařazen do soutěže o nejlepšího psa výstavy.

Voříškiáda začíná v sobotu v osm hodin ráno v areálu kynologického klubu u chropyňského rybníka Hejtman. Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude stylově věnován kroměřížskému městskému útulku Čápka.