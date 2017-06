Most i trám, historické unikáty v Holešově. Co s nimi ale bude dál?

Hned dva zbrusu nové historické nálezy si za minulý rok připsali na seznam odborníci v Holešově. O obou unikátech se přitom historici dozvěděli vlastně náhodou: prvním z nich bylo torzo barokního mostu uvnitř tamního zámku, druhým pak gotický trámový strop v jednom z měšťanských domů na náměstí.

K objevení ranně barokního mostu by pravděpodobně vůbec nedošlo, kdyby se nezačal rozpadat současný most, který vede přes bývalý vodní příkop na nádvoří holešovského zámku. Starší most, nebo spíše jeho torzo, bylo ukryté uvnitř mostu mladšího, který se dochoval dodnes.

A přestože je situace s prvním objevem částečně jednodušší, jelikož se nachází uvnitř zámku, který je kulturní památkou a není tedy třeba prohlašovat za ni zvlášť i most, návštěvníci si na jeho prohlídku budou muset ještě počkat. Jakmile se totiž historikům podařilo pomocí sondy určit jeho podobu a stav, byl následně zase zasypán. Zpřístupnění se dočká až po dokončení fasády, což bude nejdřív za rok, případně až v roce 2019, kdy chce radnice celkový přístup do zámku přes příkop vyřešit jinak.

„Bude odbourán novodobý, značně poškozený most a nad torzem barokního bude vytvořen nový – jakási skořápka, která původní most překryje a současně umožní, aby torzo mohlo být navštěvováno,“ přiblížil historik a tajemník tamní radnice Karel Bartošek.

Historický most ale lidé uvidí i v budoucnu vždy pouze v rámci odborné prohlídky s průvodcem, ne volně: to by totiž vzácná stavba trpěla.

Další loňskou novinkou je pro Holešov gotický trámový strop, kterého si památkáři v čele s Karlem Bartoškem opět všimli de facto náhodou. Nález gotiky v domech, o kterých si do té doby mysleli, že jsou maximálně z osmnáctého století, je pochopitelně překvapil.

Ještě větší překvapení je ale čekalo po dendrologickém měření, které odhalilo, že stromy použité na strom byly pokáceny v letech 1480 – 1482, tedy alespoň deset let před objevením Ameriky. Krom toho se jedná o nejstarší dochovaný trámový strop minimálně na území České republiky.

Na rozdíl od barokního mostu je sklep s gotickým stropem právě v procesu prohlašování za kulturní památku. A jelikož se nachází v domě, který patří městu, to jej chce hned po uznání památkou zpřístupnit návštěvníkům.

„Sklep už řadu let není používaný, proto zřejmě nebude velkým problémem s jeho zpřístupněním, nikoliv ale masově, ale pravděpodobně také s průvodcem, v rámci památkového okruhu městem,“ vysvětlil Karel Bartošek.

Momentálně je sklep předmětem intenzivních vědeckých výzkumů: ještě minulý týden se mu třeba věnovali pracovníci muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Za poslední roky však v Holešově došlo i na další zajímavé objevy. Patří mezi ně například objev renesančního jádra věží ve filiálním i farním kostele, objev renesančního pokladnice ve věži filiálního kostela sv. Anny, objev nástropní fresky v bývalém trinitářském klášteře na náměstí F.X.Richtera a řada archeologických objevů a stavebně historických objevů. Čím to, že se tam historikům tak daří?

„Řada objevů a intenzivní činnost města a Římskokatolického farního úřadu při opravě památek je umožněna mimořádnou konstelací v obsazení klíčových pozic a současně odborného garanta z Národního památkového ústavu v Kroměříži. Patří k předním českým odborníkům na stavební historii a aktivně zkoumá a odkrývá pozůstatky stavebního vývoje města,“ uzavřel holešovský historik.