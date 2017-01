Místostarosta Vondráček v případě zvolení ve Sněmovně opustí funkci na radnici

Kroměříž – Místostarosta Kroměříže Radek Vondráček po svém případném zvolení do vedení Poslanecké sněmovny zřejmě opustí svou funkci na radnici. Definitivně se prý rozhodne po lednové schůzi Sněmovny. V křesle místopředsedy dolní komory by měl nahradit Jaroslavu Jermanovou, která se rozhodla skončit po zvolení středočeskou hejtmankou.

Radek VondráčekFoto: DENÍK/Pavla Klára Urbášková

Vondráčka nominovali na její místo poslanci ANO. V tajném hlasování na začátku prosince získal 36 hlasů, zatímco protikandidátka Radka Maxová jen devět. „Funkce místopředsedy Sněmovny vyžaduje častější přítomnost v Praze, více povinností i společenských povinností. První řešení se nabízí, že bych složil funkci místostarosty. V zastupitelstvu bych ale zůstal," konstatoval Radek Vondráček.

Funkci místostarosty Kroměříže vykonává jako neuvolněný. Představu o tom, kdo by ho měl nahradit, prý nemá. „Čekám, že si o tom promluvíme na místní organizaci a v zastupitelském klubu. Byl bych rád, kdybychom se rozhodli jako ANO společně," dodal. Podle jeho stranického kolegy, starosty města Jaroslava Němce je variantou i to, že by se uvolněná funkce neobsazovala.

„Zbývají nám necelé dva roky do voleb. Mě samotnému, než jsem se zorientoval v pozici starosty, trvalo zhruba rok, než jsem se do problematiky dostal, a vím, že i pan místostarosta Motyčka na tom byl stejně, Osobně bych preferoval, kdyby práce pana Vondráčka byla rozdělena mezi mě a zbylé místostarosty," dodal Jaroslav Němec. (hed)

