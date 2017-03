Měsíc čtenářů je tu, knihovna v Hulíně je láká i na kávu zdarma

Hulín - Březen, to je měsíc čtenářů. Městská knihovna v Hulíně proto pod heslem Čtení sluší každému nabídne lidem hned několik benefitů a různé akce. Pokud si například půjčí alespoň pět knih, dostanou k nim kávu, knihovna vyhlásí také Nejlepšího čtenáře za rok 2016: bude jím člověk, který si loni půjčoval knihy nejčastěji.

Zapomnětlivým pak zařízení promine upomínky a noví čtenáři budou mít zápisné zdarma.

Školy a školky mohou využít knihovnických lekcí na míru. „Téma si buď vyberou, nebo jim nachystáme, co se zrovna hodí,“ řekla za knihovnu Jarmila Zakravačová. Na své si přijdou i dospělí, mohou se zúčastnit hned několika přednášek. „Už na příští středu 8. března jsme do kulturního klubu pozvali paní spisovatelku Ivanku Devátou, spojili jsme to s Mezinárodním dnem žen. Je to takový dárek jak pro návštěvníky hulínské akademie třetího věku, tak pro ostatní veřejnost,“ dodala knihovnice. (hed)