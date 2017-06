Mateřinky v Holešově si děti opět v létě rozdělí

Prázdninový provoz svých zařízení mají naplánován mateřinky v Holešově.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Rodiče měli možnost přihlásit děti, které mateřinky běžně navštěvují, v termínu od 1. července do 25. srpna,“ podotkla mluvčí tamní radnice Jana Rohanová s tím, že od 1. 7. do 14. 7. provoz zajišťuje Mateřská škola v Masarykově ulici, od 15. 7. do 31. 7.

Mateřská škola Radost v Grohově ulici a od 1. 8. do 25. 8. Mateřská škola Sluníčko v Havlíčkově ulici.

„Co se týká přihlášených dětí, v období provozu MŠ Masarykova by mělo docházet zhruba 53 dětí, do MŠ Grohova 81 dětí a do MŠ Havlíčkova 95 dětí. Počty jsou orientační a od skutečné docházky se mohou nepatrně lišit,“ uzavřela mluvčí. (roh)