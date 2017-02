Mapa vražd: Nejděsivější řešili kriminalisté v Bystřici pod Hostýnem

Zlínský kraj – Bodné rány do nejrůznějších míst těla, střelba do nevinných i ubití. Přestože lze náš region považovat za mírumilovný, otřesné činy se mu nevyhýbají. Deník připravil přehled nejhorších činů za posledních 5 let.

dnes 15:00 SDÍLEJ:

Fotogalerie 31 fotografií Místo činu. Ilustrační foto. Foto: Deník/Archiv

Autor: Jana Zavadilová