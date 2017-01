Lidé z Chropyně protestovali, vadí jim hazard i nová herna

Chropyně – Přes 200 podpisů: takový je výsledek středečního protestu proti nové herně v Chropyni. Podle mnohých lidí z města bude s jejím provozem spojena vyšší kriminalita, nová herna navíc vznikla přímo vedle dětského hřiště. Zástupci vedení města se středečního setkání nezúčastnili, obavy občanů se ale snaží mírnit.

Svolavateli happeningu byli kromě předsedy místního spolku Lužňáci Michala Pospíšila opoziční zastupitelé Michal Vlasatý, Igor Štěpánek, Vladimíra Supová a bývalý starosta města Radovan Macháček. Jedním z důvodů protestu byly billboardy lákající na hernu s nepřetržitým provozem, které vyvolaly bouřlivou debatu také na internetových sociálních sítích.

„Chtěli jsme ukázat, že nám tato problematika není lhostejná. Radnice argumentuje tím, že hazard lidem ve městě nevadí, což není pravda. Velké skupině lidí se nové herny na sídlištích prostě nelíbí, tím spíš, když jsou hned vedle dětského hřiště," vysvětlil pro Deník Michal Pospíšil.

Před časem proto vznikla petice obyvatel protilehlého domu. Obecně závazná vyhláška k omezení hazardu byla navíc v Chropyni už dříve připravena, k jejímu projednávání ale nedošlo. Navrhovala přitom plošný zákaz hazardu bez výjimek a vztahovala by se na staré herny i na nová zařízení, městu by postih za ušlý zisk ze strany provozovatelů nehrozil.

Nyní putují peníze z heren ve městě na podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže. „Nová herna jako taková ve městě nevznikla, pouze v prostorách herny, která se jmenovala Bar Herna Kulička, došlo k rekonstrukci a ke znovunavezení herních zařízení," oponuje petičníkům chropyňská starostka Věra Sigmundová. Dodala, že vedení města finanční přínos z heren neprosazuje za každou cenu, jakkoli není zanedbatelný.

„Několikrát jsem při projednávání návrhu úplného zákazu heren žádala zastupitele, aby navrhli, z čeho bude výpadek financí sanován," podotkla pro Kroměřížský deník starostka.

Vyjádřila se i k obavám z toho, že ve městě vzroste kriminalita. „Bezpečnost jsme v letošním roce podpořili umístěním kamerového systému, kdy jsou na z našeho pohledu nejproblémovější hernu umístěny hned dvě kamery: jedna stacionární a jedna otočná," namítá Věra Sigmundová.

Citovala také policejní statistiky, podle nichž například předloni v souvislosti s provozem herny evidovali policisté pouze dva přestupky, a to přímo v herně. „Loni to pak byly dva trestné činy, z toho jeden v herně a jeden před ní, a tři přestupky, všechny uvnitř herny," vyčíslila starostka.

Na podzim letošního roku navíc město plánuje vyhodnotit účinnost nového zákona o hazardních hrách a zvážit případnou regulaci hazardu ve městě.

Lidé ale s postojem radnice příliš spokojeni nejsou. Přinejmenším někteří mají z kriminality o­bavy.

„Jestli mi někdo vysvětlí, co je to za logiku nechat hernu na sídlišti, budu rád. Tahle zařízení by měla být naprosto mimo města. Pokud někdo má prachy, aby hrál, tak má i na to, aby za hernou jezdil," míní například Radovan Gufera z Chropyně.

Dalšího obyvatele města překvapilo, že se vedení města k protestu nepostavilo takříkajíc čelem.

„Procházeli jsme okolo a pak jsem se díval i na video z akce. Naprosto chápu rozhořčení lidí kvůli herně a docela mě udivilo, že vedení města nebo paní starostka nenašli sílu a odpovědnost, aby lidem sami řekli, co nás v této souvislosti ve městě bude čekat," kroutí hlavou osmadvacetiletý Erik Přecechtěl.

DANIELA ZEDNÍČKOVÁ