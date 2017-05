Letní tábory? Nechybí na nich letos vaření nebo parkur

Kdo před patnácti lety jako dítě nejezdil na prázdninový tábor, jako by nežil: daří se ale jejich pořadatelům vyhrávat souboj s počítači a tablety i dnes? Volnočasová střediska v regionu tvrdí, že i díky zajímavým zaměřením letní tábory neskomírají, přinejmenším ty příměstské. Hity letošního roku jsou tak třeba prázdniny zaměřené na vaření nebo parkur.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

„Dokud bude zájem o nabídku jako doposud, nemáme důvod ji měnit. V každém turnusu máme 45 dětí, už začátkem května jsou všechny tábory obsazené,“ ujišťuje třeba Jana Velechová z kroměřížského střediska Šipka.

Mezi tématy, jako jsou šachy, turistika, modelářství či florbal, byl prý pro kroměřížské děti letos nejatraktivnější tanec.

„Vůbec nejdřív byl totiž obsazen tábor se zaměřením na hip hop,“ dodala Jana Velechová.

Také Středisko volného času Včelín z Bystřice pod Hostýnem pořádá každoročně spíše příměstské tábory. Nově u nich prý bodovalo kulinářství.

„Zaznamenali jsme velký zájem o tábor spojený s vařením nazvaný Ratatouille aneb Letem kulinářským světem,“ říká tamní ředitelka Jana Nováková.

Zájem dětí o vaření a cizí kuchyně je podle ní podpořený televizními kuchařskými pořady, které jsou nyní obecně v oblibě.

Letošní novinkou je pro Včelín také gymnastický tábor.

„Lektorkou a vedoucí bude několikanásobná mistryně ČR Michaela Šlosarová,“ dodala ředitelka SVČ Včelín.

Trendem dnešní doby podle ní je, že příměstské tábory nevyužívají jen rodiče, ale také prarodiče, u kterých jsou děti na prázdninách.

Sportovní novinku si na letošek připravilo holešovské TyMy centrum.

„Jde o tábor Malých kaskadérů, který je určen nejen klukům z parkurového kroužku, ale i zájemcům o něj,“ podotkla ředitelka centra Jarmila Vaclachová. Tradičními lákadly jsou tábory na koni, indiánské, taneční nebo jazykové.

„Doba je ale jiná a tím pádem i děti. Pro některé už bývá problém trávit čas v přírodě bez mobilů, tabletů a notebooků. Ale o to větší radost máme, když jsou šťastné a bez elektronických hraček to vydrží týden i dva. I rodiče to kvitují s povděkem,“ dodává ředitelka TyMy.

Všetulské centum má škálu táborů od pobytových, kde je možnost jednu noc přespat, přes pětidenní až po ty delší. To oceňují rodiče táborníků.

„Nám vyhovuje, že je to na ten týden, což je krátká doba. Děti nejsou daleko ani dlouho od nás a bez rodičů to zvládnou,“ pochvaluje si třeba maminka osmiletých dvojčat Jana Drábková. Na prvním místě je pro ni ale komunikace a důvěra k vedoucím.

„Holky navštěvují v TyMy kroužky přímo s nimi. Pro nás je to uklidňující, víme, komu dítě svěřujeme,“ uzavírá maminka.