Lennonovu uličku čekají opravy, nové využití a delší „otvírací“ doby

Opravu nenápadné, ale oblíbené spojky mezi kroměřížským Velkým náměstím a Ztracenou ulicí, takzvané Lennonovy uličky, plánuje v září začít tamní radnice. Místo se dočká nového chodníku a v plánu je také oprava fasády. Po dokončení prací se navíc obyvatelé města mohou těšit i na nové kulturní využití populární uličky.

V rámci revitalizace městské památkové rezervace se opravy dočká také Lennonova ulička. Kromě nové podoby by tak mohla dostat i nové, kulturnější využití.Foto: DENÍK/Klusáková Kristýna

K investici přiměla vedení města právě obliba uličky mezi místními lidmi.

„Je hojně využívaná obyvateli města a vyhledávají ji také návštěvníci Kroměříže. Její stav je ale momentálně dost neutěšený, což chceme změnit,“ konstatoval kroměřížský starosta Jaroslav Němec. Práce mají trvat do konce listopadu a během čtvrt roku chce město zrekonstruovat celý sedmačtyřicet metrů dlouhý chodník. Šířka zůstane stejná, z uličky ale zmizí vyrovnávací stupně.

„Pocházejí z osmdesátých let minulého století, nově je navrženo bezbariérové řešení vhodné i pro handicapované,“ vysvětlil kroměřížský místostarosta Marek Šindler.

V rámci oprav dojde také na výměnu dlažby, stávající betonovou totiž nahradí žulová. Na té se městu podaří náklady relativně snížit, jelikož použije ochozené dlažební kostky, náklady se přesto budou pohybovat kolem šesti set tisíc korun.

Lennonova ulička bude navíc návštěvníkům sloužit déle.

„Momentálně je otevřena od šesti ráno do osmi večer. Už ale řešíme to, že budou do budoucna strážníci městské policie zavírat uličku později, alespoň třeba v deset hodin,“ podotkl starosta Jaroslav Němec.

Fasádu na domě, který tvoří část stěn uličky, hodlá jeho majitel Michal Vondruška shodou okolností opravit zároveň s opravami chodníku. Hotovo by chtěl mít nejpozději na konci října. To, že ulička nebude dále stupňovitá, není podle něj na škodu.

„Plány jsem už viděl a myslím si, že by to neměl být problém. Když použijí žulové kostky, věřím, že to že to může vypadat hezky a přirozeně,“ zhodnotil pro Deník.

V příštím roce by pak měla ulička kolemjdoucím připomenout muzikanta, jehož jméno nese.

„Na jaře bychom tam chtěli udělat vzpomínku na Johna Lennona. Bude asi spojena s nějakou menší hudební produkcí a uvažujeme o nějaké stálé expozici, která by jej měla připomínat. Ještě to ale není dotažené, to chceme naplánovat přes zimu,“ dodal Michal Vondruška.