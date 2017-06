Kvůli moru zakázali střílet divočáky. Nechápeme, kroutí hlavou myslivci

Mimořádná veterinární opatření nařídila Státní veterinární správa na vymezeném území na Zlínsku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Do zamořené oblasti patří 55 obcí. Přímo ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží byli nalezeni dva uhynulí divočáci nakažení silně přenosným africkým morem.

„Vyšetření u těchto dvou kusů prokázalo nákazu,“ uvedl tiskový mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Opatření SVS se týkají nejen farem, ale také malochovatelů, kteří chovají byť jen jedno prase.

„Asi nejvýznamnějším nařízením je povinnost nahlásit chov všech prasat v zamořené oblasti. Týká se to i chovu miniprasátek,“ zdůraznil za zlínskou radnici tiskový referent Lukáš Fabián. Ti, kteří tak neučiní, se vystavují vysokým sankcím.

„Vyzýváme všechny chovatele prasat v zamořené oblasti, aby své chovy nahlásili na svůj obecní úřad, a to nejpozději do pátku 30. června do 12 hodin,“ upozornila Vladimíra Pavlovová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Veterináři provedli první kontrolní odběry krve prasat na farmách v Sazovicích a Mysločovicích. „Výsledky ještě neznáme,“ komentoval za SVS mluvčí Petr Vorlíček.

DIVOČÁCI SE NESMÍ STŘÍLET ANI KRMIT

V zamořené oblasti byl zakázán lov divokých prasat a jejich krmení. Myslivci mají také aktivně vyhledávat a hlásit uhynulá divoká prasata.

Oslovení myslivci s nařízením veterinární komise nesouhlasí a diví se mu.

„Nechápu to, naopak jsem si myslel, že dojde ke zvýšenému odlovu prasat. Překvapilo mě to, veterináři si asi myslí, že když budou prasata v klidu, tak se nákaza šířit nebude,“ soudí Václav Obadal, předseda myslivecké komise OMS Zlín.

Podle něj však visí ve vzduchu více otazníků.

„Mimo jiné je zvláštní, že tato vzácná nemoc přeskočila tolik kilometrů a dostala se až k nám,“ diví se zkušený myslivec.

Podobně jako on, ani další oslovení myslivci by lov neomezovali.

„Nařízení zasahuje až na Luhačovicko, osobně bych opatření směřoval blíže k Otrokovicím, protože nejvíce divokých prasat žije v okolí Zlína,“ zmínil myslivec Roman Volák.

„Bohužel musím konstatovat, že nařízení veterinární správy je pro nás v současné době zákon. Na druhé straně z pohledu myslivce--praktika mi připadá zákaz lovu černé zvěře jako nepříliš šťastný. Jsem přesvědčen, že za dodržení hygienických zásad v souvislosti s lovem v tomto období by měl být lov černé zvěře umožněn,“ uvedl pro Deník Zdeněk Hluštík, předseda OMS Zlín.¨

Zpráva o africkém moru prasat zneklidnila všechny chovatele v kraji. Obavy mají i zemědělci ve Vlachovicích-Vrběticích. Tam se totiž černá zvěř velmi rozšířila. Myslivci nesmí kvůli ochrannému perimetru v souvislosti s výbuchy muničních skladů ani do lesa.

„Minulý týden jsem viděl dva divočáky na pastvě u dobytka. Za bílého dne! Už jsou přemnožení a vůbec se nebojí,“ komentoval František Šánek, jednatel společnosti Zemědělci Vlachovice s tím, že doufá, že divočáci k nim nákazu nezavlečou.

Nejvíce prasat bylo v loňském mysliveckém roce (tedy od dubna 2015 do dubna 2016) odloveno ve Vlachovicích (128 kusů divokých prasat), ale je to jen 6,3 kusu na sto hektarů.

Naopak Honitba Příluky – Lužkovice měla 9,2 kusu na sto hektarů, tedy paradoxně okolí Zlína má největší hustotu výskytu divokých prasat. Na celém Zlínsku bylo v loňském mysliveckém roce odloveno 2828 kusů divokých prasat.

Marcela Kaniová, Jana Zavadilová