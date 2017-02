Kulturní dům v Soběsukách bude mít nová sociální zařízení

Soběsuky - Od poloviny ledna opravují v Soběsukách sociálního zařízení tamního kulturního domu. O práci se starají hasiči, o materiál pak radnice.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

„Momentálně se přezdívají a obkládají dámská a pánská WC. Hasiči se rozhodli, že si to udělají sami, tak jsme jim umožnili nákup materiálu, stál kolem šedesáti tisíc korun,“ podotkl minulý týden starosta obce Josef Škrabal.

Rekonstrukce stávajícího zařízení už podle něj byla na místě.

„Byly tam jen kabinky ze železa a místo pisoárů kanálky, jak se to dělalo v 70. letech. Hasiči obouchali starou dlažbu a nakoupila se nová, došlo i nové kachlíky, příčky dveře,“ dodal starosta. Veškeré úpravy by podle něj měly být hotovy do 18. února, kdy se v kulturáku koná maškarní bál pro děti.

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ