Kroměřížští senioři změřili síly s vrstevníky z Nitry a Ružomberk

Síly hned v několika sportovních disciplínách poměřili první zářijový týden s kolegy z partnerských měst Nitry a Ružomberku senioři z Kroměříže. Na hřišti Základní školy Slovan se sešlo zhruba 160 závodníků, které čekaly tradiční i méně obvyklé disciplíny.

„Pojali jsme to jako zábavně sportovní akci. Senioři si trošku protáhnou kostru, dělají pohyby, které jsou člověku vlastní: chodí, běhají, házejí. A navíc se u toho zasmějí,“ vysvětlila za pořadatele Jitka Dvořáková.

Účastníci letošního setkání se postupně utkali ve střelbě na florbalovou branku, hodu na koš, přenášení břemene, šipkách, hodu míčkem na cíl a ve srážení plechovek.

„Sportovní výkony jsou přiměřené věku,“ poznamenal s úsměvem vedoucí seniorů z Nitry Anton Chudík. Právě slovenskou Nitru pojí s Kroměříží dlouholeté vztahy.

„Rádi se potkáváme a měříme síly s našimi vrstevníky. Někteří senioři se navštěvují i mimo tyto akce soukromě,“ dodal Anton Chudík.

Podle kroměřížského místostarosty Pavla Motyčky je důležité i to, že se do organizace sportovních her seniorů zapojili i mladí lidé ze Základní školy Slovan.

„Mám z toho radost. Snažíme se o mezigenerační solidaritu, což tato akce určitě naplňuje. Co se partnerských měst týče, razíme myšlenku, že tato partnerství jsou o setkávání běžných občanů, nejen oficiálních delegací. Účastníci si to užívají, což je pro nás největší odměna,“ dodal místostarosta, který nad akcí převzal záštitu.

Jak připomněl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek, sportovní hry seniorů se v Kroměříži několikrát konaly už dříve, a to i za účasti seniorů z dalších partnerských měst Kroměříže: Chateaudunu z Francie a města Ramnicu Valcea z Rumunska. Senioři ze Slovenska se jich letos účastnili podruhé za sebou.

„Partnerství s některými městy trvá už několik desetiletí a přerostlo v mnoha případech v osobní přátelství,“ připomněla Jitka Dvořáková. Senioři z Kroměříže se na oplátku účastní sportovních her v Nitře, které se letos konaly v červnu.



