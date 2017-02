Kroměřížský masopustní jarmark se letos mimořádně vydařil

Kroměříž – Masopustní jarmark se letos těšil krásnému počasí a velké účasti. Tradiční akce připadla na poslední únorovou sobotu a přilákala stovky návštěvníků. Pro ty byl připraven bohatý program s živou hudbou a desítky stánků s regionálními pochoutkami, nápoji a řemeslnou výrobou.

Pětadvacátý ročník masopustního veselí odstartoval ráno průvod masek s medvědem a kapelou. Hanácké náměstí tak zaplavily fábory, hudba a dobrá nálada. O návštěvníky nebyla nouze ani na začátku. „Účast je velmi nadprůměrná, za což určitě může i nádherné počasí. Přestože trochu fouká, tak od rána svítí sluníčko a na zahájení tady bylo tolik lidí, že se přes ty davy nemohli ani dostat k podiu,“ okomentovala za pořadatele Zdeňka Slavíková.

ČTĚTE TAKÉ: PODÍVEJTE SE na masopustní průvod ve Zdounkách



Když se průvod i s kapelou vydal do centra Kroměříže, chopila se nástrojů cimbálová muzika Dubina. Lidovou atmosféru dokreslovala celé dopoledne. Odpoledne pak měla každou celou hodinu dvacetiminutový vstup také Zdounečanka. Právě hudba je jednou z věcí, která návštěvníky na jarmark láká. „Chodíme sem pravidelně, je to pro nás první vítání jara. Nejvíce se nám tu líbí hudba a masky,“ vyjádřil se Petr Vojtásek.



Bohatý program byl připraven i pro děti, což ocenili také rodiče. „Moc se nám tu líbí, byli jsme i minulý rok. Jelikož jsem tu se dvěma malými holčičkami, nejvíc oceníme kolotoč a poníky. Pro mě je tu zase třeba to občerstvení,“ pochvaloval si Jiří Urban. Kromě zmíněných poníků a historického kolotoče mohly děti využít například dílniček, kde si s ochotnými výtvarnicemi vyráběly masky, nebo koruny.



Možnosti občerstvení byly jako každý rok bohaté. Stánkaři s frgály, medovinou, zabijačkovými specialitami a jinými dobrotami se celý den nezastavili. Hodovat bylo možné až do večera, kdy začali své stánky prodejci balit. V šest hodin pak jarmark oficiálně končil.

ČTĚTE TAKÉ: Při nehodě u Hulína zemřel člověk, řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ