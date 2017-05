Kroměřížský Dům kultury má nový web, vedení zajímá, jak se líbí lidem

Novou verzi svého webu spustil v minulých týdnech Dům kultury v Kroměříži. „Na začátku nebyla myšlenka, že uděláme nový web třeba za tři měsíce a padesát tisíc. Začínali jsme v podstatě začátkem roku 2015 a nejdříve jsme začali revidovat staré stránky.

Kroměřížský Dům kultury má nový webFoto: www.dk-kromeriz.cz

Pak jsme ale přišli na to, že to nemá smysl, takže jsme šli krok za krokem, až jsme vytvořili něco nového,“ popisuje ředitelka Domu kultury Daniela Hebnarová.

První, co svědčí o modernizaci stránek, je jejich nový design.

„Základní novinkou je samozřejmě grafika, potom ale třeba i nové členění. Obsáhlé byly i staré stránky, ale možná až příliš, takže nám šlo o to, aby ty nové byly co nejjednodušší a aby návštěvníka opravdu do Domu kultury, kina, nebo na nějakou expozici přivedly,“ dodala ředitelka zařízení.

Jelikož renovace stránek ještě úplně neskončila, není podle ní jasná ani přesná částka, kterou bude web stát: už teď ale na nové stránky vynaložilo zařízení desítky tisíc korun. Vychytat případné mouchy pak mohou novému webu všichni uživatelé, a to na adrese www.dk-kromeriz.cz. Své připomínky od pochval až po výtky pak mohou směřovat přímo na e-mail ředitelky Domu kultury, tedy na e-mailovou adresu hebnarova@dk-kromeriz.cz.