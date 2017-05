Kroměřížské Velké náměstí oživí v létě relaxační zóna s barem

Zajímavé oživení Velkého náměstí pro turistickou sezonu naplánovala na letošní léto kroměřížská radnice. Na největším městském prostranství by totiž měla přibýt nová relaxační zóna s barem: vedení radnice už pro ni hledá provozovatele.

Relaxační prostor má být součástí projektu Kroměříž nezastavíš, který si klade za cíl právě oživení Velkého náměstí po dobu hlavní turistické sezony.

„Zóna dá prostor pro relaxaci, občerstvení, ale i pro pravidelné pohybové a kulturní aktivity,“ konstatoval vedoucí radničního odboru kultury a cestovního ruchu Pavel Zrna.

Relaxační zóna by měla být lidem k dispozici od poloviny června do konce srpna, na ploše přibližně dvou set metrů čtverečních by neměly chybět například stylové sedačky, stolky, lehátka a zastínění, ale také herní koutek, dřevěný stánek pro zázemí, stojany na kola, volně dostupné wi-fi připojení či miniknihovna.

„Toto vybavení dodá město, další lze přidat po dohodě s vybraným provozovatelem,“ podotkl Pavel Zrna.

Zájemci o provozování zóny a občerstvení mohou zasílat nabídky městu nejpozději do 25. května. (hed)