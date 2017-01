Kroměřížské studio Kamarád pořádá i letos Tříkrálovou sbírku věcí

Kroměříž – Už několikátým rokem organizuje kroměřížské studio Kamarád v prvních lednových dnech tradiční Tříkrálovou sbírku: její výtěžek bývá rozdělen kroměřížským organizacím, jako jsou Korálky, oba azylové domy, Klokánek, dětský domov a dětské oddělení kroměřížské nemocnice.

Třikrálová sbírka. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jarmila Kuncová

„Pokud lidé chtějí pomoci i letos, stačí se porozhlédnout ve sklepě, na půdě či ve skříni a určitě objeví odloženou věc, která by ještě mohla někoho potěšit. Darovat můžete obuv, oblečení – dětské, dámské i pánské – i hračky, knihy, nádobí, domácí spotřebiče, ložní prádlo, ručníky nebo třeba sportovní potřeby," vyjmenovala mluvčí kroměřížské radnice Jaroslava Sílešová.

Svoz darovaných věcí probíhá od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 17 hodin, ještě v pátek pak od 8 do 10 hodin ve studiu Kamarád na sídlišti Oskol, vjezd autem je do dvorku naproti pošty. (hed)