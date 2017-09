Kroměřížská radnice jde do boje proti herně v nedalekých Skašticích

Vyhláškou zakázali herny na území města, přesto s nimi mají starosti. Jedna z nich se totiž plánuje usadit jen pár stovek metrů odtud, v katastru obce Skaštice, což se kroměřížské radnici nelíbí. Vedení města proto zahájilo vyjednávání o výměně katastrů tak, aby se průmyslová a obchodní zóna v Kaplanově ulici stala celá součástí Kroměříže.

Hrací automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Nyní její část patří do katastru Skaštic, které v lokalitě povolily hernu. Kroměříž přitom hazard ve městě zakázala vyhláškou z roku 2012, podle které všechny výherní automaty a podobná zařízení z města zmizely od ledna 2015,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Postoj radnice potvrdil i starosta Jaroslav Němec.

„Hernu rozhodně na okraji města nechceme,“ řekl. Radní proto podle něj už pověřili místostarostu Pavla Motyčku, aby jednal s vedením Skaštic.

„Budeme usilovat o to, aby do katastrálního území Kroměříž byly zahrnuty všechny budovy a pozemky nacházející se v bezprostřední blízkosti ulice Kaplanova,“ plánuje Pavel Motyčka, který patřil už k iniciátorům původní vyhlášky proti hazardu v Kroměříži.

A starosta Skaštic Richard Novák už naznačil, že by se narovnání katastrů nebránil. Předem ale avizoval, že výměna pozemků nebude jednoduchá. Zastupitelé obce schválili zřízení herny v červnu, zastupitelé Kroměříže to ovlivnit nijak nemohli. Podle Richarda Nováka obec očekává roční příjem z hazardu asi dva miliony korun.

„Hospodaříme s pětimilionovým rozpočtem, byla by to pro nás velká pomoc,“ upozorňuje starosta.

V sedmičlenném zastupitelstvu mají Skaštice čtyři zástupce zvolené za KDU-ČSL a tři nezávislé. Lidovecký starosta přiznává, že rozhodování o povolení herny nebylo jednoduché.

„KDU-ČSL hazard nepodporuje, hodně dlouho jsem zvažoval, zda pro to zvednu ruku. Rozhodující ale byla možnost získat peníze do rozpočtu i to, že herna bude mimo obytnou zástavbu i školy,“ dodal.

Herna umístěná nedaleko sjezdu z dálnice D1 by byla vzdálená od obce asi čtyři kilometry. Podle starosty je lokalita územním plánem vymezena jako průmyslová zóna.

„O povolení herny bude rozhodovat stavební úřad v Kroměříži. Podle mých informací je herna v rozporu s územním plánem Skaštic,“ namítá Pavel Motyčka, který je stejně jako skaštický starosta členem KDU-ČSL.

Pokud by stavební úřad hernu kvůli rozporu s platným územním plánem Skaštic nepovolil, obec by musela požádat o změnu územního plánu.

„Máme změnu aktuálně rozpracovanou a nevím, jak bychom firmě, která chce hernu zřídit, odpověděli. Územní plán je ve Skašticích zvykem měnit jednou za čtyři roky,“ uzavřel Richard Novák.