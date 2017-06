Kroměřížská hvězdárna zve opět zájemce na noční pozorování

Kroměřížský archiv, který je organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně, letos slaví výročí, a to rovnou dvoje: sedmdesát let od založení archivu jako takového a dvacet let od postavení nové budovy ve Velehradské ulici. K této příležitosti uspořádala Knihovna Kroměřížska výstavu, která odkazuje na historii archivu, čtenáři se tam mohou také podívat na některé vystavené předměty a knihy.