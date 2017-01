Kroměříž chce letos vyřešit letitý problém se zřícenou střechou podia

Kroměříž – Vyřešit letitý problém se zřícenou střechou pódia na náměstí chce letos radnice v Kroměříži. Po dvouletém úsilí už má stavební povolení na nové zastřešení a chce opět jednat o příspěvku se zhotovitelem toho původního. Ve hře je i varianta, že se stavět nebude a město pořídí podium nové.

Radnice vyjednala před dvěma lety s tehdejším šéfem dodavatelské firmy, že jí přispěje na nové zastřešení, vyřizování stavebního povolení se ale protáhlo a mezitím se změnilo vedení firmy. „Uvidíme, jestli se jejich pohled změnil, nebo ne," podotkl kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Dovede si prý ale představit, že si město koupí své mobilní pódium. „Na náměstí pak bude velká historická plocha jako dřív a nebude tam stát 365 dnů v roce pódium," dodal starosta.

O podobě pódia podle něj rozhodnou zastupitelé. Pokud projde jeho návrh, na náměstí bude mobilní pódium se zastřešením, které by se postavilo den před akcí a pak odvezlo. To nynější by pak z náměstí zmizelo, projekt na stavbu nového zastřešení naopak počítá s tím, že jeho pevná část zůstane. Ani nová střecha by ale na podiu nebyla pořád, po akcích by byla demontována: nyní si město zastřešení pronajímá. (hed)

O CO V KAUZE JDE?

V noci na 25. června 2013 se po dešti zřítila střecha konstrukce, jen náhodou nikdo nebyl zraněn. Radnice podium pořídila za 3,2 milionu korun, po pádu uplatnila reklamaci, kterou firma neuznala: nakonec se obě strany dohodly mimosoudně.