Kolem Kroměříže se připravují dva nové dálniční úseky

Přípravným pracím na stavbu nových úseků dálnic na Kroměřížsku a v jeho okolí se už věnuje Ředitelství silnic a dálnic. Na podzim má být totiž zahájena stavba dálnice D49 ve směru z Hulína na Fryšták a blíží se také stavba dlouho očekávaného dálničního obchvatu Přerova.

Na obou místech aktuálně technici provádí záchranné archeologické práce, které jsou nutným předstupněm vzniku dálnic.

Samotná stavba na dálnici D49 začne v září a potrvá celé tři roky, kdy budou muset řidiči čelit měnícím se opatřením a omezením. Nakonec by pro ně ale měl být nový úsek jednoznačným přínosem.

„Stavba by měla vyřešit několik věcí zároveň. Za prvé pomůže k dalšímu propojení české dálnice D1 u Hulína se slovenskou D1 u Púchova. Druhá věc je, že to bude obchvat Zlína. Takže kdo pojede dál na východ, už nebude muset jezdit po silnici D55 do Otrokovic a potom přes celé centrum Zlína. V dalších fázích, které by měly vést kolem Lípy, Vizovic a Horní Lidče, by měla dálnice pomoci také obcím na trase. Nebudou přes ně jezdit kamiony a celkově se tam sníží doprava,“ přiblížil výhody obchvatu za zlínské Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Lepší spojení by mohlo napomoci také vyšší zaměstnanosti.

„Velmi to pomůže nezaměstnanosti právě na v uvozovkách chudém Valašsku, kde práce není tolik a lidé za ní musí dojíždět. To je pro mnohé náročné. S dálnicí se zrychlí spojení do krajského města. Kolem významných dálničních projektů vznikají nové výrobny, takže předpokládáme, že i tam se postaví nové závody, které zaměstnají místní. Ti by nakonec nemuseli dojíždět nikam,“ dodal Karel Chudárek.

Stavba si vyžádá asi šest miliard korun.

V podobné fázi je také stavba dálnice D1 z Říkovic do Přerova.

„Stavba v podstatě už začala. Od února se pracuje na záchranném archeologickém výzkumu, který bude trvat rok. Letos počítáme s realizací vybraných přeložek vysokého napětí a podobně. Chceme zahájit druhé kolo soutěže na zhotovitele hlavních stavebních prací. Ty budou zahájeny po vydání stavebního povolení. Zatím nejsme vlastníky všech potřebných pozemků,“ sdělil Deníku ředitel brněnského Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Také zde by měla být dálnice zprovozněna po třech letech, další rok by však mělo trvat její celkové dokončení. Náklady se odhadují téměř na osm miliard korun.

Řidiči se na tomto úseku nemusí bát dopravních omezení.

„Stavba je takzvaně na zelené louce, což znamená pouze techniku vozící materiály na stavbu a povážení ornice v okolí stavby,“ shrnul David Fiala.

Dokončením tohoto úseku bude dálnice D1 konečně kompletní.

„Je to poslední úsek D1, dokončí se tedy naše hlavní dálnice. Navíc zásadně řeší a dokončuje obchvat Přerova. Odlehčí také dálnici D46, která je dnes hlavním tahem na Ostravu a umožní komfortní dopravní napojení plánované průmyslové zóny na dálniční síť. Těch pozitiv je mnoho,“ informoval za brněnské Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.