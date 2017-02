Kluziště se v Holešově osvědčilo, město na něm chystá i show

Holešov - Víc než dva tisíce spokojených bruslařů: taková je po zhruba čtyřech týdnech provozu bilance holešovského zámeckého kluziště. Lidé si podle vedení města oblíbili především víkendové bruslení a využívají kluziště i večer.

„Do zámeckého prostředí bylo kluziště zasazeno i z ryze praktických důvodů. Variant bylo více, zvažovali jsme orelské hřiště či umístění u 1. nebo 3. ZŠ,“ řekla mluvčí holešovské radnice Jana Rohanová s tím, že tato místa nevyhovovala technickým požadavkům. Limitující byl totiž příkon elektrické energie na chlazení. „Jediná možnost dostatečného elektrického příkonu byla právě v areálu zámku,“ dodal šéf holešovských technických služeb Libor Liška.

Pokud bude přetrvávat zájem obyvatel a nezmění se počasí, kluziště by mělo být v provozu až do konce března. „Limitující je hranice 15 stupňů Celsia, nad kterou se nesmí dostat venkovní teplota, pak už totiž není možné led udržovat,“ dodala mluvčí. Připomněla, že koncem února pořádá město bruslení s Rádiem Zlín, jehož součástí by měla být i show s některým se známých hokejistů.