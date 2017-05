Kdo bude osobností roku? Tady jsou nominovaní

/ANKETA - HLASUJTE/ Devětadvacet jmen, devětadvacet osobností. Která z nich se letos ujme stejnojmenného titulu a kdo všechno skončí ve finálové desítce, se veřejnost dozví 15. května v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.

Marta Santovjáková Gerlíková (vlevo) společně s Františkem Segradem nazpívali píseň ve Vsetíně.Foto: Archiv filmu Děda

Anketu Osobnost roku Zlínského kraje vyhlásila Agentura Jiřího Králíka letos podvanácté. Podívejte se, koho v ní letos nominovala:



1. MILAN ANTOŠ

Dvacet let působí v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Zlínském kraji.



2. ALENA BARTOŠÍKOVÁ

Spisovatelka, která propaguje náš region ve sbírkách pověstí, zvyků, nese zásluhu o uchování tradic a folkloru.



3. ZDENĚK ČERVENKA

Majitel Lukrom a FC Fastav Tlín. Úspěšný podnikatel, finančně podporuje sport, propaguje Zlínský kraj.



4. ZDENĚK GRYGERA

Dlouholetý reprezentant ČR ve fotbale, nyní manažer FS Fastav Zlín.

5. LADISLAVA GURIČOVÁ

23 let je kronikářkou města Valašské Klobouky, vede také farní kroniku a pomáhá s proslovy při pohřbech.



6. ZDENĚK HABROVANSKÝ

Jednatel Šlechtitelské stanice vinařské Polešovice. Propaguje vinařství a vinohradnictví ve Zlínském kraji.



7. ZDENA HŘEBAČKOVÁ

Primářka transfuzního a hematologického oddělení Kroměřížské nemocnice, popularizuje dárcovství krve.



8. JOSEF HYÁNEK

Rodák z Velíkové u Zlína, zakladatel prvního republikového Centra dědičných metabolických poruch.



9. PETR CHMELA

Jednatel společnosti TESCOMA. Získal titul EY Podnikatel roku 2016 ČR a ve Zlínském kraji.



10. MIROSLAV JANÍK

Pořadatel ekologické olympiády. Patří k předním osobnostem neziskového sektoru.



11. JANA JANÍKOVÁ

Od roku 2009 je děkankou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Významně se zasloužila o založení Centra kreativních průmyslů.



12. PETR JULINA

Vedoucí Střediska volného času Klub Íčko ve Zlíně, spoluzakladatel sledge hokeje v ČR v roce 1999.



13. OLGA KŘÍŽOVÁ

Učitelka tělesné výchovy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, zakladatelka úspěšného lyžařského týmu, reprezentantka ČR ve sjezdovém lyžování.



14. KAREL KUBĚNA

Od roku 1969 primář na očním oddělení ve Zlíně. V roce 1985 prosadil stavbu očního pavilonu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.



15. FRANTIŠEK KUDELA

Předseda představenstva Chropyňské strojírny. Vybudoval významnou firmu s dodávkami pro automobilový průmysl.



16. LIBOR LÁZNIČKA

Prezident Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, jednatel Continental Barum v Otrokovicích.



17. PETR MICHÁLEK

Ředitel Městského divadla Zlín. Zasloužil se o pozvednutí umělecké úrovně divadla i jeho divácké přítažlivosti.



18. HANA MIKOLÁŠKOVÁ

Umělecká šéfka Městského divadla Zlín, působí i na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění o. p. s.



19. JERGUŠ MISTRÍK

Kardiolog v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Aktivně se podílel na rozvoji kardiologie a intenzivní medicíny ve Zlínském kraji.



20. JOSEF MITRENGA

Spolumajitel MSI a PROJEKTinvest. Stál u zrodu České komory autorizovaných inženýrů a techniků.



21. TOMÁŠ NETOPIL

Dramaturg a spoluorganizátor festivalu Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži. Přední český dirigent a houslista.



22. MARIE ORSÁGOVÁ

Pečovatelka, osobní asistentka v regionu Karolinka, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice.



23. BOHUMIL PÁNÍK

Trenér FC Fastav Zlín, stojí za úspěchy družstva v celostátní soutěži. Působil také v Polsku a Brazílii.



24. DAVID RUMPÍK

Klinika reprodukční medicíny ve Zlíně, IVF specialista, odborný zástupce a ředitel kliniky.



25. MARTA SANTOVJÁKOVÁ GERLÍKOVÁ

Scenaristka a režisérka dokumentárních filmů o Valašsku, zpěvačka lidových písní, vede dětský soubor Rarášek.



26. IVO SKOČEK

Tvůrce volnočasových aktivit, zakladatel klubu deskových her a hlavolamů, 30 let pracuje s dětmi a mládeží.



27. PETR SLÁDEK

Předseda představenstva a ředitel Uherskohradišťské nemocnice. Je známý svou velkou vstřícností k seniorům.



28. VLADIMÍR VAŠEK

Ředitel centra CEBIA – tech, vysokoškolský pedagog, stál při zakládání Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.



29. FRANTIŠEK ZÁBRANSKÝ

V letech 1989–2007 byl primářem gynekologicko–porodnického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Prosadil postavení nové porodnice. Je vynikající operatér.