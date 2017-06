Jak si vybírají školy? Fyzička, talent či pohovor

Je to jen pár dní, co střední školy vypustily do světa letošní absolventy: a zároveň už samozřejmě mají také kompletní seznamy studentů, kteří k nim od září nastoupí. Pro jejich výběr má každá trochu jiné metody.

Třeba na holešovské policejní škole už mají přijímací řízení definitivně uzavřeno. „K dnešnímu dni sto dvacet přijatých uchazečů do školy zaslalo svůj zápisový lístek, to znamená, že všechna místa jsou obsazena. Žádná další kola přijímacího řízení se tedy u nás už nebudou konat,“ konstatoval tamní ředitel Jan Dvořák. Právě policejní škola patří mezi zařízení, kde obvykle poptávka převýší nabídku: také letos se tam přijímaček zúčastnilo téměř tři sta sedmdesát dětí. K úspěšnému zvládnutí navíc nestačí jen intelektuální zdatnost. ČTĚTE TAKÉ: Den města vnesl mezi obyvatele Koryčan kulturu i soutěžního ducha „Školní přijímací zkoušku tvořil test fyzické zdatnosti, který se skládal ze dvou disciplín: celostní motorický test a člunkový běh,“ dodal Jan Dvořák. To naopak zájemci o studium na kroměřížské konzervatoři P. J. Vejvanovského jsou společných písemných testů ušetřeni úplně. Vykonávají totiž pouze talentovou zkoušku složenou ze dvou částí: odborné praktické, tedy hry na nástroj nebo zpěvu, a hudebně teoretické. „Největší důraz při přijímacím řízení klademe na talent, hudební dispozice a předpoklady, a také na celkovou inteligenci uchazeče. Student konzervatoře musí totiž plnit jak studijní nároky odborné, tak zvládnout přípravu k maturitní zkoušce shodné například s nároky na studenty gymnázia,“ vysvětlil ředitel kroměřížské konzervatoře Miroslav Šiška. Dodal, že přestože kapacita pro první ročník činí na konzervatoři jen třicet žáků, přihlášek letos dorazil dvojnásobný počet. Talent uchazečů zajímá také vedení kroměřížské střední pedagogické školy. ČTĚTE TAKÉ: Výstava předních českých sochařů? Odpad, křičí obyvatelé Kroměříže „Na naší škole nemáme talentové zkoušky, ty jsou pouze na konzervatořích a gymnáziích se sportovní přípravou. Každý rok ale konáme školní přijímací zkoušku, kterou ověřujeme hudební a jazykové předpoklady uchazeče,“ podotkla ředitelka pedagogické školy Jana Vítková. Ani tam problém s naplněním ročníku nemají: letos tam k přijímačkám přišlo téměř dvě stě dětí a škola jich přijala pouze třiašedesát. Výjimkou je Arcibiskupské gymnázium (AG) Kroměříž, kde mají zájemci ještě možnost uspět v druhém kole. „Ještě je tedy stále možné podávat přihlášky. Velké změny v počtech přijatých uchazečů však už nebudou,“ podotkl ředitel gymnázia Jan Košárek. Jako jedna z mála škol v regionu si „Ágéčko“ drží tradici přijímacího pohovoru. „Ptáme se především na motivaci ke studiu. S každým uchazečem chceme mluvit, znát ho jménem a setkat se osobně s ním i s jeho rodiči. Zajímá nás motivace uchazeče, kde se o nás dozvěděl, čeho chce dosáhnout a také jeho zájmy,“ uzavřel Jan Košárek. #clanek|3278021

