Houbařům někdo u Rajnochovic vykradl auto. Ukrýt kabelku nepomohlo

Starosti pro radnice a školky na Kroměřížsku přinesl nový zákon, který vešel v platnost spolu s letošním školním rokem: stanovuje totiž povinné předškolní vzdělávání pro děti od pěti let. Města se tak musely pustit do pátrání po několika desítkách dětí, které jejich rodiče do školek i přes nařízení nezapsali.