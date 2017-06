Horké počasí plní ambulance nemocnic napříč Zlínským krajem

Vysoké teploty začaly plnit interní ambulance v nemocnicích Zlínského kraje. Zatím nejde o žádná velká čísla, horka se na počtu pacientů projeví až po několika dnech veder za sebou.

Ilustrační foto.Foto: Jan Ježdík

Konkrétně interní ambulance Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně zatím nezaznamenala výrazné zvýšení pacientů po kolapsech z horka.

Šlo o jednotlivce a často o chronicky nemocné pacienty, kterým se v takovém počasí přitíží. Interní oddělení Vsetínské nemocnice řešilo v minulých dnech několik případů dehydratace u pacientů v seniorském věku, bez nutnosti hospitalizace či s krátkou hospitalizací, v Kroměřížské nemocnici i v Uherskohradišťské nemocnici byla situace podobná.

„Ambulantně jsme ošetřili několik lidí, například člověka s nízkým krevním tlakem, který byl celý den na slunci. Hospitalizace nebyla nutná,“ řekl primář Interny I UHN MUDr. Vladimír Okénka.

Ve všech nemocnicích však lékaři jednohlasně dodávají, že nápory pacientů, kteří si v horku nedávají pozor, je teprve čekají.



Nejvíc by měli být ostražití senioři, kteří vysoké teploty často podcení, a také děti, respektive jejich rodiče. Rady, jak předejít kolapsům z horka jsou stále stejné, ale je dobré si je neustále opakovat.

„Hodně pít, klidně tři až čtyři litry tekutin denně, nejlépe čistou vodu, omezit alkohol i kávu. Lidé by si měli dávat pozor na samotný pobyt na slunci, chránit si hlavu a vyhýbat se fyzické zátěži. Obzvláště to platí u seniorů a malých dětí, v případě vysokých dlouhotrvajících teplot to platí pro všechny věkové kategorie,“ varoval primář interního oddělení KNTB MUDr. Jiří Latta.

Přestože léto k tomu mnohé láká, lékaři nedoporučují nadměrného pití alkoholických nápojů.

„Sledujeme v posledních dnech větší výskyt úzkostných stavů u pacientů a také zdravotních komplikací, jejichž příčinou je nadměrné požití alkoholu. Přibývá kolapsových stavů,“ uvedl primář interního oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Bořek Lačňák.

Kombinace horka a alkoholu může být pro mnohé konzumenty nebezpečná, alkohol dehydruje, může dojít k problémům s tlakem a k již zmíněným kolapsům.

„Rozhodně se nedoporučuje v horkých dnech zahánět žízeň alkoholem," upozornil primář.

A jak reagovat, pokud někdo zkolabuje z horka?

Postiženého člověka co nejdříve uložit do stínu a nejlépe i temna, pomalu a postupně do něj dostat tekutiny, zkusit i vnější chlazení, například obklad, zvednout dolní končetiny. Pokud by stav přetrvával delší dobu, vyhledat lékaře.