Hořel a my ho chtěli zachránit, vzpomíná oceněný student Radim Voňka

Právě teprve odmaturoval na kroměřížském gymnáziu, má za sebou ale zkušenost, na kterou nikdy nezapomene. Devatenáctiletý Radim Voňka v dubnu s kamarádem Markem Dostálkem zachránil život muži, který se sám zapálil na benzinové pumpě ve Zlíně.

K incidentu se oba chlapci dostali náhodou. Kolem třetí ráno jeli ze Zlína do Kroměříže, když jim náhle přes cestu přeběhl hořící mladík.

Radim s Markem okamžitě zastavili, nešťastníka uhasili, strhali z něj zbytky ohořelého oblečení, zabalili do izotermické folie z autolékárničky a počkali, než si jej převezmou záchranáři.

„Měl jsem kurz první pomoci, chodil jsem i na zdravotnické tábory, navíc celá rodina pracuje ve zdravotnictví. Určitě mě to svým způsobem připravilo, spolu s biologií ve škole,“ vypráví pro Deník Radim Voňka.

Během několika minut, než přijela sanitka, se prý studenti nestihli ani bát. „Šlo opravdu jen o to, že hořel a my jsme ho chtěli zachránit. Nic jiného mě v tu chvíli ani nenapadlo,“ přiznává.

S tím, co zažil, se Radim svěřil jen rodičům a nejbližším kamarádům. Nikdo ostatní netušil, kdo muže zachránil.

„Nikde jsem to nešířil. Řekl jsem to jen rodičům a těm opravdu nejlepším kamarádům, jinak to nikdo nevěděl. Dozvěděli se to až dva, tři měsíce poté, když si mě kvůli tomu zavolal pan ředitel ve škole,“ potvrzuje Radim.

Hororový zážitek zanechal v pohotovém studentovi spíš negativní stopu než pocit hrdosti. Mladíkův čin navíc od začátku vnímal jako zbytečný hazard se životem.

„Nikdo normální tohle neudělá. I on sám se ale samozřejmě hned rozmyslel, chtěl pomoc, sám o ni volal,“ upozorňuje Radim Voňka.

Motiv zoufalého gesta byl prý nakonec přeci jen složitější, než původně zmiňovaná sázka.

„Dozvěděli jsme se, že to měl udělat kvůli svému příteli. Vykřikl také "láska je láska", ne "sázka je sázka", jak to původně popsala obsluha čerpací stanice,“ vzpomíná student.

Co je podle něj v takové situaci nejdůležitější?

„Určitě je dobré alespoň přibližně vědět, jak poskytnout první pomoc. Také se hodí, když člověk ví, co je v autolékárničce, na co to použít a samozřejmě také, kde lékárnička vůbec je. Spousta lidí ani neví, kde ji v autě má,“ upozorňuje devatenáctiletý student. Jemu samotnému prý ale nejvíc pomohl kurz první pomoci.

Oba zachránce zajímalo, co se s popáleným mužem dělo dál, nic se ale nedozvěděli.

„Vůbec nevíme, jak skončil. Nic nám ale neřekli ani ve Zlíně, kde jsme přebírali ocenění za jeho záchranu. Sami nevíme ani jeho jméno, takže se to už asi nemáme ani jak dozvědět,“ povzdychl si Radim.

Teď si prý ale s kamarádem hodlají hlavně užít prázdniny: a přestože Radim zvažoval i kariéru ve zdravotnictví, nakonec posune svůj život jiným směrem a po prázdninách nastoupí na strojní fakultu.