Holešovští žáci ocenili své oblíbené učitele

V rámci třináctého ročníku akce Srdce na dlani, kterou každoročně pořádá holešovské středisko TyMy, převzali v pondělí 23. května ocenění přímo z rukou svých žáků nejoblíbenější učitelé tamních základních škol.

Ze všech tří holešovských ocenili školáci vždy dva učitele a z 3. ZŠ také vychovatelku školní družiny. Někteří pedagogové si svou oblíbenost ověřili už poněkolikáté.

„Je to pro mě veliké štěstí, protože tato anketa není o tom, jak jsem nebo nejsem kvalitní učitelka, kde by rozhodovali odborníci. Tohle je opravdu od dětí a ty bývají upřímné, takže koho mají rádi, toho zvolí, čehož si opravdu hodně vážím,“ podotkla třeba Marcela Hušťavová, učitelka z holešovské 1. ZŠ, kterou žáci oceňují pravidelně.

S prázdnou neodešli ani někteří pracovníci TyMy centra. „V této anketě jsem vyhodnocena úplně poprvé, za což jsem moc ráda, protože práci s dětmi se věnuji už odmalička. Nikdy jsem to tedy nedělala kvůli žádnému ocenění, ale určitě to pro mě hodně znamená, že mě mají děti rády, a že to daly najevo i takto,“dodala teprve osmnáctiletá Karolína Vaclachová.