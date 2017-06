Děti v pohybu chtějí organizátoři posunout na celostátní úroveň

Už poosmé v Holešově uspořádali akci Děti v pohybu, které se zúčastnili žáci všech tamních základních a mateřských škol. Cílem projektu je přiblížit dětem radost z pohybu a přiučit je něco o zdravém životním stylu.

V rámci akce Děti v pohybu se už osmým rokem v Holešově snaží dětem zařadit sport a zdravé návyky do jejich každodenního života.Foto: DENÍK/Klusáková Kristýna

O to vše se se organizátoři snažili během středečního dopoledne ve sportovní hale tamní 1. ZŠ, do budoucna by však akci rádi posunuli na celorepublikovou úroveň.

„Děti v pohybu fungují osmým rokem, letos podruhé jak v Holešově, tak i v Kroměříži. V současné době bychom z tohoto projektu chtěli udělat celostátní záležitost, jelikož si všichni uvědomujeme, jak je důležité, aby se děti hýbaly a aby byl pohyb součástí jejich životního stylu, společně se zdravou stravou a dalšími správnými návyky," popsala za organizátory Svatava Ságnerová.

Záštitu nad akcí, do které se aktuálně zapojila téměř dvacítka škol z regionu, převzal také sportovec Zdeněk Grygera a přímo na místě dětem zazpíval také Stanislav Hložek.