Holešov opraví krytý bazén, v létě tak bude nejspíš zavřený

Holešov – Rekonstrukci krytého bazénu plánují na letošní rok v Holešově. Celkové náklady radnice odhadla na 25 až 30 milionů korun, v letošním rozpočtu uvolnila bezmála šest milionů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jarmila Kuncová

„Jedná se především o klimatizaci, nové upevnění vany a ochozu kolem. Konstrukce jsou zrezavělé, musí se udělat nové. Dále je potřeba řešit i saunu a okolní prostory," vyjmenoval holešovský starosta Rudolf Seifert.

Bazén funguje bez zásadních oprav už třicet let, město proto už připravuje projektovou dokumentaci, ze které vzejde přesný harmonogram prací. Podle starosty by se měl krytý bazén opravovat v létě, kdy bývá zavřený. „Samozřejmě počítáme s tím, že fitcentrum, squash a další prostory by fungovaly," dodal. (hed)