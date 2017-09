Holčička z Kroměříže má leukemii, pomoci mohou dárci dřeně

Jmenuje se Julinka, je z Kroměříže, má jeden rok a zhruba před měsícem onemocněla vzácnou formou choroby nazvané juvenilní myelomonocytární leukemie. Jedinou šancí nemocné holčičky na úplné uzdravení je tak transplantace kostní dřeně.

Roční Julinka z Kroměříže má vzácnou formu juvenilní myelomonocytární leukemie a její jedinou šancí na úplné uzdravení je transplantace kostní dřeně. Pomoci jí mohou lidé ve středu 27. září od 17 do 19 hodin v hotelu Excellent v Kroměříži zápisem do ČeskéFoto: Deník / Pařenica Lukáš

Pomoci jí, ale i dalším nemocným mohou přitom tento týden obyvatelé Kroměřížska. Už tuto středu od 17 do 19 hodin se totiž budou moci v hotelu Excellent na Riegrově náměstí v Kroměříži zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. Přijít mohou lidé ve věku od 18 do 35 let.

„Přijďte se prosím zapsat a můžete třeba zrovna vy zachránit Julince život,“ oslovila potenciální dárce kostní dřeně dívenčina maminka Lucie.

Dárcovskou akci podporuje i vedení kroměřížské radnice.

„Pevně doufám, že se vhodný dárce kostní dřeně pro Julinku podaří najít a že se holčička uzdraví,“ poznamenal kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Mluvčí radnice Jan Vondrášek připomněl, že Český národní registr dárců dřeně byl založen v roce 1992 z podnětu rodin pacientů s hemato-onkologickými onemocněními.

Podle webu registru v něm bylo ke konci letošního srpna zapsáno přes 74 tisíc dárců.

Od roku 1992 se v rámci Českého národního registru dárců dřeně uskutečnilo celkem 642 odběrů, z toho 445 pro pacienty z České republiky. Od zahraničních dárců dostalo kostní dřeň díky registru dalších 839 pacientů z celé České republiky.

Odběr kostní dřeně z pánevních kostí se provádí podobně jako malá operace. Trvá přibližně hodinu a provádí se v celkové narkóze – dárcev době odběru necítí žádnou bolest.

Punkční jehlou se odsaje potřebné množství kostní dřeně (maximálně 1500 ml, podle váhy pacienta a dárce).

Příprava a samotný odběr vyžadují celkem tři dny hospitalizace, dárci kostní dřeně se navíc sedm až jednadvacet dní před samotným odběrem kostní dřeně odebere jedna až dvě jednotky krve k pozdější náhradě té darované dřeňové.