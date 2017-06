Hlasování začalo. Podpořte v anketě Strom roku ořešák z Kvasic

Strom roku 2017: tak se jmenuje anketa, v níž lidé hlasováním rozhodnou o stromu s nejzajímavějším příběhem a podporou veřejnosti.

Do finále postoupilo dvanáct kandidátů z osmi krajů, kteří usilují o odborné ošetření a další postup do evropského kola soutěže.

Hlasování v anketě je zpoplatněné a finance získané pro jednotlivé finalisty se využijí k jejich ošetření či novým výsadbám. Vybraného finalistu je možné podpořit zasláním DMS nebo zakoupením a vyplněním hlasovacího archu. A mezi republikovými finalisty letos nechybí zástupce Kroměřížska: je jím památný ořešák zdobící zámeckou alej v Kvasicích.

Pořádající Nadace Partnerství letos obdržela 52 návrhů na Strom roku, z nichž odborná porota vybrala dvanáct finalistů. O vítězi se rozhoduje zpoplatněným hlasováním až do 15. září. „Máme zkušenost, že k vítězství potřebuje strom získat okolo dvanácti tisíc hlasů, ale v některých ročních se jejich počet přehoupl i přes dvacet či třicet tisíc. Rozhoduje, jak dokáží zástupci stromu zapojit veřejnost a jak jsou místní obyvatelé hrdí na své přírodní památky, na svůj kraj,“ říká koordinátorka ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

Jak tedy podpořit své favority a přispět na jejich odborné ošetření, úpravu jejich okolí, či nové výsadby? Stačí zaslat dárcovskou SMS v níže uvedeném tvaru na číslo 87 7771. Cena DMS je 60 Kč, strom získá 59 Kč a dva hlasy. Druhou možností je zpoplatněný hlasovací arch, který je ke stažení na webu ankety. Jeho cena je 60 Kč a vejde se na něj 20 podpisů (hlasů). Výtěžek ankety zástupci stromů využijí k péči o finalisty nebo stromy v jejich okolí, podle toho, co si předem zvolili. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 5. října v Brně v rámci filmového festivalu Ekofilm.

Jak hlasovat pro kvasický ořešák v anketě Strom roku? Stačí poslat DMS ve tvaru STROM7 60 na číslo 87 777

Strom roku se letos hledá už popatnácté

Celostátní anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Od té doby obdržela 1270 návrhů na Strom roku, do zpoplatněného hlasování se zapojilo více než 616 tisíc lidí a výtěžek putující na výsadbu a ochranu stromů byl téměř 2,5 milionu korun. Hlavním cílem ankety je podpořit aktivitní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí. Do finále ankety postupuje 12 stromů, o vítězi rozhoduje veřejnost prostřednictvím zpoplatněného hlasování. Výtěžek hlasování směřuje zpět do místní komunity a ta jej použije k výsadbě stromů, jejich ošetření nebo pro vytvoření propagačních materiálů o stromu. Vítěze ankety Strom roku nadace oceňuje vždy u příležitosti Dne stromů, který se v ČR slaví 20. října. Strom roku získává arboristické ošetření a vítězstvím se nominuje do mezinárodní ankety Evropský strom roku.